Prieskum: Umelú inteligenciu niekedy využila tretina obyvateľov SR

Bratislava 27. januára (TASR) - S využívaním generatívnej umelej inteligencie (AI) má skúsenosť tretina obyvateľov Slovenska. Každý druhý oslovený však uvádza, že AI doteraz nevyužil a ani to neplánuje zmeniť. Vyplýva to z prieskumu výskumnej agentúry NMS, ktorého sa zúčastnilo 1000 respondentov.



AI podľa prieskumu využíva pravidelne 13 % oslovených, 20 % ju využilo párkrát a ďalších 20 % ju zatiaľ nevyužilo, ale plánuje to. "Tí, ktorí AI vôbec neplánujú využiť, k nej majú celkovo negatívnejší postoj. Je medzi nimi výrazne viac ľudí, ktorí vnímajú negatívne rozvoj AI a jej vplyv na ľudstvo. Častejšie v tejto skupine obyvateľstva nájdeme ženy, ľudí nad 45 rokov, ľudí s nižším stupňom vzdelania a z najmenších obcí," uviedla agentúra.



Najvýraznejšie rozdiely vo využívaní AI je podľa prieskumu vidno u ľudí rôzneho veku. Najobľúbenejšia je najmä medzi mladými. Využívajú ju až dve tretiny ľudí z Generácie Z. Popularite sa teší aj medzi mladšími mileniálmi. S rastúcim vekom je jej využívanejšie zriedkavejšie.



"Každý druhý, čo využíva AI, prostredníctvom nej vyhľadáva informácie. Druhý najčastejší spôsob je využívanie AI namiesto jazykového prekladača. Obľúbená je aj práca s textom či generovanie obrázkov a videí, ktoré využíva približne štvrtina využívajúcich AI," dodala agentúra. AI pritom neslúži len na pracovné či školské účely. Približne pätina ľudí, ktorí ju využívajú, vďaka nej hľadá praktické tipy pre osobný život či inšpirácie vo varení.



Aj keď najčastejší spôsob využívania AI je vyhľadávanie informácií, väčšina ľudí ešte stále uprednostňuje klasický spôsob vyhľadávania cez online vyhľadávače. Len pätina ľudí, ktorí využívajú AI, ju podľa prieskumu zároveň preferuje na vyhľadávanie informácií online.



Z prieskumu taktiež vyplýva, že pocity z AI sú v spoločnosti stále zmiešané. U 40 % populácie vyvolávajú jej schopnosti strach a obavy. Len o niečo menej ľudí zároveň vníma aj jej potenciál zefektívniť procesy mnohých firiem. Približne pätina populácie sa obáva, že ich AI nahradí v práci.