Prieskum: Iba 39% zimných dovolenkárov sa chystá lyžovať

Bratislava 30. januára (TASR) - Viac ako polovica Slovákov sa chystá na zimnú dovolenku v priemere na dva až tri dni, pričom 47 % plánuje denne minúť od 40 do 100 eur na osobu. Dovolenku v horách by rado strávilo aspoň dvakrát do roka 20 % ľudí. Takmer tri štvrtiny z nich chcú na horách platiť kartou, mobilom alebo hodinkami. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Visa, ktorý realizovala spoločnosť Response Now v decembri minulého roka na vzorke 1000 respondentov od 18 do 60 rokov.



"Iba 39 % Slovákov sa chystá naozaj lyžovať, väčšina sa chystá do wellnessu, za pamiatkami alebo za gastronomickými zážitkami," uviedla manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová. Navštíviť miestne pamiatky alebo ísť na turistiku plánuje 58 % Slovákov, wellness procedúry 50 % a gastronomické zážitky 44 %.



Zimnú dovolenku v zahraničí plánuje najmä mladšia generácia od 18 do 29 rokov. Najčastejšie chcú ísť mladí ľudia do Poľska, a to celkovo 16 %. Ďalšími destináciami sú Česko a Rakúsko, kde chce vycestovať zhodne po 12 %. Na druhej strane, na Slovensku sa očakáva najviac turistov z Maďarska, konkrétne 14 %. Poliaci by mali tvoriť deväť percent a Česi osem percent.



Na horách chcú ľudia najčastejšie platiť mobilom, kartou či hodinkami. Z prieskumu vyplýva, že ak by v lyžiarskych strediskách nebolo možné platiť digitálne, tak 17 % z opýtaných by utratilo menej. V dôsledku nemožnosti takejto platby by 13 % odišlo ku konkurencii a deväť percent by sa na rovnaké miesto v budúcnosti už nevrátilo. Celkovo 65 % Slovákov by ocenilo, ak by na svah mohli ísť bez peňaženky a platili len mobilom alebo hodinkami.



Najviac ľudia platia digitálne za občerstvenie, a to konkrétne 33 %. Ďalej nasleduje ubytovanie s 26 % a lyžiarske lístky s deviatimi percentami. Na nemožnosť platiť kartou pri parkovaní sa sťažuje 35 % respondentov, v prípade občerstvenia a reštaurácií je to 16 % a menších obchodov 12 %. Naopak, najviac si pochvaľujú možnosť digitálnej platby za skipasy, pričom problém s takýmto platením malo len sedem percent ľudí.



"Žijeme vo svete okamžitých platieb. Zákazníci a podniky čoraz viac očakávajú plynulé transakcie, nezáleží na tom, od koho kupujú alebo komu predávajú. Podniky vyžadujú rýchlejší prístup k svojim finančným prostriedkom a zákazníci chcú mať možnosť používať svoje preferované platobné metódy po celom svete. Zimné destinácie nie sú výnimkou," dodala Gubová s tým, že možnosť platiť kartou alebo mobilom môže byť rozhodujúca pri výbere destinácie na zimnú dovolenku.