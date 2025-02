Prieskum: Iba polovica zamestnancov v SR je spokojná so svojím platom

Bratislava 22. februára (TASR) - Iba polovica zamestnancov pracujúcich na Slovensku je spokojná so svojím platom. Spokojnosť pracovníkov s vyplácanou mzdou posledné roky klesá, pričom v roku 2021 boli s ňou spokojné takmer dve tretiny ľudí a o dva roky neskôr už 58 %. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre pracovný portál Profesia.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career (AC). Prieskum sa realizoval v novembri minulého roka na vzorke 1018 respondentov.



"Najspokojnejší s platom sú tvoriví odborní pracovníci, spomedzi ktorých sú dve tretiny spokojné a len desatina vyjadrila negatívny názor na svoj plat. Prieskum zároveň potvrdil, že čím vyššie vzdelanie, tým vyššia spokojnosť. Šesťdesiat percent vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov priznáva spokojnosť s príjmom, rovnaký pocit má len necelá štvrtina pracujúcich so základným vzdelaním," uviedla spoločnosť.



Mimoriadnu spokojnosť so svojím platom vyjadrili len dve percentá pracujúcich. Naopak, narástol podiel tých nespokojných, a to zo 16 % na 22 %. Avšak aktuálne pracovné ponuky si prezerá aj viac ako tretina pracovníkov, ktorí sú v zamestnaní spokojní. Najčastejším dôvodom je mať prehľad o trhu práce v odvetví, v ktorom pracujú. Rovnako chcú tiež poznať aktuálne ponúkané platy. Ľudia v ekonomicky aktívnom veku najčastejšie využívajú na hľadanie práce internet.



"Spomedzi spokojných zamestnancov si najmenej často prezerajú ponuky práce tvoriví odborní pracovníci, naopak najčastejšie výkonní odborní pracovníci a úradníci. Aktivitu vidno u najmladšej generácie na pracovnom trhu, medzi zamestnancami vo veku do 24 rokov, ktorí sú v práci spokojní, si aktuálne pracovné inzeráty prezerá až 43 %," priblížila spoločnosť s tým, že ich motiváciou je možnosť nájsť si lepšiu pracovnú ponuku.



Dodala, že generácia Z oproti iným vekovým kategóriám nie je až taká verná svojim zamestnávateľom a nebojí sa zmeny. Aktuálne informácie o pracovných ponukách chcú mať aj milieniáli, no u nich je najväčšou motiváciou prehľad o pracovnom trhu.