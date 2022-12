Prieskum: Ideálny uchádzač o prácu v banke je z telekomunikácií

Bratislava 3. decembra (TASR) - Vo finančnom a bankovom sektore sú najlepšie ohodnotené vyššie manažérske pozície a najmenej zarobí pracovník obchodnej priehradky v Prešovskom kraji. V danom sektore je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Ideálny uchádzač o prácu v banke je zamestnanec call centra či maloobchodu. Informovala o tom personálna agentúra Grafton na základe svojho mzdového prieskumu, ktorý skúmal stovky pracovných pozícií siedmich odborov v celej SR v treťom kvartáli.



Firmy v tomto sektore majú v súčasnosti dopyt predovšetkým po seniorskych pozíciách v rámci účtovníctva, auditu a daní. "Najťažšie obsaditeľní kandidáti sú senior účtovníci, senior audítori, audit manažéri, daňoví špecialisti a compliance pozície," uviedol riaditeľ personálnej agentúry Martin Malo.



"Tento sektor pochopil, že je potrebné zmeniť systém a dostať sa zo začarovaného kruhu, ľudia totiž často rotovali v rámci jednotlivých bánk, a tým dvíhali mieru fluktuácie," vysvetlil riaditeľ personálnej agentúry.



"Banky začínajú náborovať v procesne nastavených firmách, ktoré majú svoje zaužívané spôsoby a postupy," objasnil odborník. Nových ľudí tak dokážu získavať aj z telekomunikácií a podobných sektorov. "Stačí len získať zručnosti v špecifickej finančnej komunikácii a naučiť sa o produktoch a službách banky," dodal Malo.



Okrem zmeny v nábore došlo v tejto oblasti tiež k úprave pracovných podmienok. S príchodom pandémie museli aj tieto inštitúcie naučiť ľudí pracovať z domu, konštatovala spoločnosť.



Typické je tak spájanie pracovných miest pre optimalizáciu či ich zdieľanie v rámci kancelárie, čo pre tento sektor nebolo zvyčajné. "Často sa napríklad združuje pozícia komplexného účtovníka so mzdovým, dokonca aj práca office manažéra s jednoduchým účtovníctvom," doplnil Malo.



Z hľadiska miezd došlo k ich zvyšovaniu naprieč všetkými pozíciami finančného a bankového sektora. "V priemere išlo o 100 až 200 eur," vyčíslil Malo. Najvyššie príjmy v tomto sektore sú v hlavnom meste a okolí, nasleduje Trnavský a Nitriansky región.



Najlepšie ohodnotené sú vyššie manažérske pozície ako finančný riaditeľ, ktorý si napríklad môže mesačne zarobiť od 3000 do 7000 eur, finančný manažér či manažér kontrolingu (2200 až 4500 eur), alebo manažér účtovného oddelenia (1800 až 4000 eur). V oblasti daňového poradenstva a auditu je zase najlepšie odmeňovaný daňový riaditeľ (2300 až 4500 eur), manažér auditu (2100 až 4000 eur) a daňový manažér (2000 až 3500 eur), uviedla firma.



Doplnila, že najslabšie sú ohodnotení regionálni pracovníci obchodnej priehradky, ktorých mesačná odmena je od 950 do 1300 eur. Pri nedostatkových pozíciách senior účtovníkov (1400 až 2400 eur) a daňových špecialistov (1300 až 2000 eur) sa ohodnotenie líši v závislosti od kraja.