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Prieskum IFO: Nálada nemeckých podnikateľov pokračovala v júni v raste
Nálada medzi podnikateľmi vzrástla vo viacerých sektoroch.
Autor TASR
Berlín 24. júna (TASR) - Nálada nemeckých podnikateľov pokračovala tento mesiac v raste, druhý mesiac po sebe. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky prieskumu Inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo), ktoré priniesla agentúra AFP. Náladu v podnikateľskom sektore zlepšili najmä očakávania, že vzhľadom na najnovší vývoj na Blízkom východe by sa nepriaznivý vplyv konfliktu v regióne na nemeckú ekonomiku mohol zmierniť.
Index podnikateľskej dôvery v Nemecku dosiahol v júni 85,6 bodu. Oproti máju sa tak zvýšil o 0,6 bodu. „Nálada medzi podnikateľmi sa zlepšila,“ potvrdil šéf IFO Clemens Fuest s tým, že firmy dúfajú v zmiernenie geopolitického napätia.
Nálada medzi podnikateľmi vzrástla vo viacerých sektoroch. Podľa prieskumu uskutočneného na vzorke približne 9000 firiem sa zvýšila vo výrobe, službách, obchode aj v stavebníctve.
Rast podnikateľskej nálady druhý mesiac po sebe „naznačuje, že do nemeckého biznisu sa vracia optimizmus,“ povedal analytik ING Carsten Brzeski. Upozornil však, že index naďalej zostáva pod hodnotou spred vojny na Blízkom východe.
Index podnikateľskej dôvery v Nemecku dosiahol v júni 85,6 bodu. Oproti máju sa tak zvýšil o 0,6 bodu. „Nálada medzi podnikateľmi sa zlepšila,“ potvrdil šéf IFO Clemens Fuest s tým, že firmy dúfajú v zmiernenie geopolitického napätia.
Nálada medzi podnikateľmi vzrástla vo viacerých sektoroch. Podľa prieskumu uskutočneného na vzorke približne 9000 firiem sa zvýšila vo výrobe, službách, obchode aj v stavebníctve.
Rast podnikateľskej nálady druhý mesiac po sebe „naznačuje, že do nemeckého biznisu sa vracia optimizmus,“ povedal analytik ING Carsten Brzeski. Upozornil však, že index naďalej zostáva pod hodnotou spred vojny na Blízkom východe.