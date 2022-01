Prieskum IfO: Nálada nemeckých vývozcov sa výrazne zlepšila

Mníchov 26. januára (TASR) - Nálada medzi nemeckými exportérmi sa v januári výrazne zlepšila, pričom takmer všetky odvetvia priemyslu očakávajú rast. Ukázal to v stredu prieskum renomovaného ekonomického inštitútu Ifo.



Konkrétne, index očakávaní nemeckých exportérov v januári 2022 vzrástol na 17,4 bodu z 12,9 bodu v decembri. To je jeho najvyššia hodnota od septembra minulého roka.



"Nemecká výroba začína rok v nádejnej nálade," uviedol vo vyhlásení prezident Ifo Clemens Fuest.



Takmer všetky odvetvia nemeckého priemyslu očakávajú rast. Výnimkou sú len výrobcovia textilu a potravinársky priemysel, ktorí predpokladajú pokles vývozu.



Naopak, s výrazným zvýšením exportu počítajú výrobcovia elektroniky a elektrotechnických zariadení a strojov.



Aj v chemickom priemysle sa exportné očakávania po troch po sebe nasledujúcich poklesoch opäť citeľne zvýšili. Do kovopriemyslu sa v januári tiež vrátil optimizmus týkajúci sa vývozu.