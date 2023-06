Prieskum: Inflácia ovplyvnila dovolenky Slovákov, každý tretí nepôjde

Bratislava 26. júna (TASR) - Letnú dovolenku si tento rok neužije vyše 30 % Slovákov, ďalší sa ešte rozhodujú. Je za tým aj zdražovanie a vysoká inflácia. Na druhej strane, 44 % ľudí sa v lete určite chystá dovolenkovať. Štvrtina Slovákov chce ísť do zahraničia, najčastejšie na 7 až 10 dní. V tuzemsku bude dovolenkovať asi 40 % opýtaných a pobudnú tu o niečo kratšie, 4 až 6 dní. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorý na prelome mája a júna tohto roka realizovala agentúra STEM/MARK pre spoločnosť Home Credit.



Tohtoročná situácia spojená s výrazným rastom cien vplýva aj na to, či vôbec, kam a za koľko sa Slováci počas leta vyberú na dovolenku. "Ako nám ukázal najnovší prieskum, aktuálny rast cien je pre 4 z 10 Slovákov dôvodom necestovať tento rok na dovolenku do zahraničia. Ďalších 15 % sa vyjadrilo, že pôjdu na kratšiu dobu, 14 % si zabezpečí vlastné stravovanie a 9 % pre zdražovanie nepôjde na dovolenku vôbec. Je tu však aj 22 % takých, pre ktorých súčasná situácia spojená s vyššími cenami nemá na ich dovolenkové plány žiadny vplyv," priblížil analytik trhu Home Credit Jaroslav Ondrušek.



Väčšina dovolenkujúcich sa plánuje dostať s nákladmi na letnú dovolenku pod 1200 eur, mnohí aj výrazne nižšie. Najväčšia skupina, takmer štvrtina respondentov, sa chce zmestiť do dovolenkového rozpočtu od 401 do 800 eur. Pätina Slovákov sa plánuje uskromniť ešte viac a na celú dovolenku minúť menej ako 400 eur. Ďalšia pätina chce utratiť od 1201 do 2000 eur, tri percentá Slovákov dajú toto leto za dovolenku viac ako 4000 eur.



"V porovnaní nákladov na tohtoročnú a vlaňajšiu dovolenku najviac, 44 % opýtaných hovorí, že tie ich budú približne na rovnakej úrovni. Trochu vyššie očakáva 25 % a výrazne vyššie 16 % respondentov. Naopak, menej peňazí plánuje minúť 15 % ľudí," dodal Ondrušek.