Prieskum: Infláciou najviac trpí priemysel, iným sektorom rastú mzdy

Bratislava 8. októbra (TASR) - Inflácia najviac zasiahla priemysel, v iných sektoroch, naopak, rastú mzdy. Vyplynulo to zo Mzdového prieskumu 2022 personálnej spoločnosti Grafton Slovakia, ktorý realizovali v priebehu tretieho štvrťroka tohto roku vo všetkých krajoch SR. Zahŕňa viac ako 250 typových pracovných pozícií v siedmich segmentoch ekonomiky. Informovala o tom senior marketingová špecialistka spoločnosti Andrea Budzák.



Dodala, že v oblasti informačných technológií (IT) a telekomunikácie je viac voľných miest ako kandidátov, predovšetkým skúsených. Mzdy tam na väčšine pozícií stúpajú. Firmy sa v tomto sektore snažia prechádzať na hybridný model s čiastočnou prácou v kancelárii.



Veľký záujem je o skúsených DevOps inžinierov a s dopytom po vývojároch stúpa aj záujem o pozície testerov. Zamestnávatelia sú tiež viac naklonení outsourcingu, teda zabezpečeniu činnosti cez dodávateľa, alebo spolupráci s freelancermi, ktorí sú spravidla nezávislí, uviedla spoločnosť.



Inžiniering a výroba sú špecifické zase prudkým nárastom miezd a tlakom na pracovné výhody. "V rámci tohto sektora aj naďalej pretrváva dopyt po nekvalifikovaných aj kvalifikovaných zamestnancoch," uviedla Budzák.



Ide predovšetkým o pozície špecialistov zo strojárskeho, automobilového a elektrotechnického odvetvia. V oblasti výroby zaznamenáva personálna agentúra prudký dopyt po pracovníkoch z nižších výrobných pozícií, ako je operátor výroby, skladník, nástrojár, nastavovač, CNC operátor či kvalitár, ale tiež pozície v rámci elektrotechniky a údržby.



V oblasti nákup a logistika sa stalo dôležitejším zamestnať skúsených kandidátov. Žiadané boli tiež medzinárodné skúsenosti v sektore a zvýšili sa aj jazykové nároky, predovšetkým na angličtinu, uviedla spoločnosť.



Žiadaní sú kvalifikovaní pracovníci ako logistickí špecialisti, operatívni, technickí či strategickí nákupcovia. Mzdy sa zvyšovali najmä v odborných a špecializovaných pozíciách. "Niekde bol ich nárast kompenzovaný poskytovaním nefinančných benefitov," vysvetlila Budzák.



V stavebníctve a realitách mzdy podľa nej rástli taktiež. Štandardom pri robotníckych pozíciách býva poskytnutie nefinančných benefitov.



"V kvalifikovaných pozíciách je najvýraznejší dopyt po stavbyvedúcich, rozpočtároch či prípravároch stavieb," vymenúva Budzák. Jednou z hlavných požiadaviek v tomto sektore zostáva aj znalosť anglického jazyka.



V bankovníctve a finančných službách je aj naďalej nedostatok skúsených seniorských pracovníkov predovšetkým v rámci účtovníctva, auditu a daní. Pretrváva aj spájanie pozícií, kde sa často združuje pozícia komplexného účtovníka so mzdovým alebo office manažéra s marketingovým špecialistom. Z hľadiska miezd došlo k ich zvyšovaniu naprieč všetkými pozíciami, vyplynulo z prieskumu.



V obchode a marketingu je dopyt po špecialistoch a došlo k výraznému nárastu obchodníckych pozícií, uviedla spoločnosť. Nevyhnutnosťou týchto pracovných miest je však znalosť odboru a prax.



Posilnila sa aj pozícia digitálneho marketingu. Zamestnávatelia si preto podľa personálnej agentúry objednávajú služby od freelancerov, ak sú v danom odbore špecialisti. Mzdy aj v tomto segmente stúpajú.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že ľudské zdroje (HR), administratíva a právo majú, naopak, dostatok kandidátov, no napriek tomu tam narástli nástupné mzdy. V rámci administratívy je dostatok najmä juniorských kandidátov bez užšej špecializácie či jazykovej vybavenosti. Zamestnávatelia však od kandidátov očakávajú znalosť digitalizácie procesov. Medzi najžiadanejšie pozície patrí office manažér, asistent a recepčný.



V HR sú žiadaní najmä špecialisti na výber a HR recruiteri. Kladie sa čoraz väčší dôraz na ich jazykové vybavenie, predovšetkým na vysokú úroveň angličtiny, uviedla spoločnosť.



Dodala, že pri pracovníkoch z oblasti práva je zo strany zamestnávateľov záujem o možnosti práce či spolupráce z home office. Pretrváva dopyt po špecialistoch v oblasti ochrany osobných údajov, pokiaľ možno tiež dobre jazykovo vybavených. Zamestnávatelia v tomto sektore taktiež zvyšujú nástupné mzdy.



Údaje vychádzajú z priemernej obvyklej mzdy v regióne vrátane variabilných zložiek, ako je napríklad 13. plat rozpočítaný do mesačnej hodnoty, avšak bez ročných bonusov manažérov a príplatkov za nadčasy, uzavrela personálna agentúra.