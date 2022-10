Prieskum: Informácie o výživovej kvalite potravín na obale sú užitočné

Bratislava 29. októbra (TASR) - Väčšina Slovákov dbá v rámci svojho životného štýlu na zdravé stravovanie a zohľadňujete to aj pri výbere a kúpe potravín. Zároveň je pre nich zrozumiteľne podaná informácia o výživovej kvalite potraviny na obale užitočná, riadili by sa ňou a u väčšiny by ovplyvnila aj jej kúpu. Vyplýva to z prieskumu realizovanej agentúrou NMS Slovakia pre spoločnosť Nestlé v októbri 2022 na vzorke 1012 respondentov.



Nadpolovičná väčšina Slovákov (53 %) v prieskume uviedla, že v rámci svojho životného štýlu dbá na zdravé stravovanie a zohľadňuje to aj pri výbere potravín. Medzi touto skupinou obyvateľstva sa častejšie vyskytujú ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Len 13 % vyslovene tvrdí, že na zdravé stravovanie nedbá.



V reakcii na zvyšujúci sa záujem ľudí o zdravé stravovanie rastie počet potravín, ktoré uvádzajú informácie o výživovej kvalite na obale, v zjednodušenej, graficky zrozumiteľnej forme. Jednou z najpoužívanejších je systém Nutri Score, ktorý hodnotí potraviny na základe obsahu priaznivých a nepriaznivých výživových zložiek na organizmus.



Z prieskumu vyplýva, že označenie potravín systémom Nutri Score ľudia vnímajú pozitívne. Až dve tretiny spotrebiteľov (67 %) uviedlo, že ho považujú za užitočné. Tento názor je najsilnejší medzi najmladšou tzv. generáciou Z (18 až 25 rokov). Asi 8 % respondentov ho vníma neutrálne a len vo výnimočných prípadoch (4 %) je vnímané ako neužitočné. Tento názor je o niečo viac rozšírený medzi mužmi v porovnaní so ženami.



Nutri Score hodnotia pozitívne aj odborníci. "Z môjho pohľadu môže spotrebiteľa správne nasmerovať pri výbere potravín s priaznivou nutričnou kvalitou, a tým zároveň prispieť k zdravšiemu životnému štýlu. Taktiež môže slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní, ktorý výrobok v danej kategórií kúpiť," povedala Zuzana Klinčáková, vedúca odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že informáciou v rámci systému Nutri Score by sa riadilo 57 % opýtaných. Tretina zaujala v tejto veci neutrálny postoj a len 10 % to odmieta. Opäť sa medzi tými s negatívnym postojom nachádzajú častejšie muži v porovnaní so ženami.



Takmer polovica spotrebiteľov (48 %) podľa prieskumu zároveň tvrdí, že označenie Nutri Score ovplyvní ich výber a nákup potravín. 37 % ľudí sa v tomto smere vyjadrilo neutrálne a len 15 % odmieta, že by toto označenie ovplyvnilo obsah ich nákupného košíka.