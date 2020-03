PRIESKUM:Investície do slovenských nehnuteľností dosiahnu miliardu eur

Bratislava 2. marca (TASR) – Investície do slovenských nehnuteľností sa tento rok pravdepodobne vyšplhajú na jednu miliardu eur. Prekonajú tak všetky predošlé roky. Predpokladajú to odborníci z poradenskej spoločnosti CBRE Group. Objem investícií do nehnuteľností na Slovensku bude podľa nich ovplyvnený nielen viacerými veľkými transakciami, ale aj portfóliovými obchodmi.



V prvom polroku očakávajú odborníci dokončenie niekoľkých veľkých transakcií za viac ako 80 mil. eur. „Hlavným ťahúňom investičných nálad by mal aj naďalej ostať kancelársky trh v Bratislave s viacerými väčšími investičnými transakciami,“ vysvetlili. Okrem kancelárskeho segmentu očakávajú odborníci prílev investícií aj do priemyselných a retailových nehnuteľností. „Nových investorov by mali prilákať atraktívne výnosy v porovnaní s našimi susedmi a neustále sa rozširujúca ponuka novo postavených kancelárskych priestorov v Bratislave,“ dodali odborníci.



„Najväčšie transakcie boli síce realizované koncom roka 2019, no ukončené až tento rok. Aj z toho dôvodu predpokladáme, že v roku 2020 dosiahneme v rámci investícií úroveň jednej miliardy eur,“ uviedol vedúci oddelenia investičných nehnuteľností pre región strednej a východnej Európy a Slovensko v CBRE Anthony Selman. Ako dodal, slovenský trh považuje za vysoko likvidný, čoho následkom však bude nárast cien.



Podľa prieskumu CBRE bol objem investícií na Slovensku v minulom roku 641 mil. eur, celkovo došlo k 22 transakciám. Investori sa zaujímali o kancelárske a industriálne nehnuteľnosti, pričom ako vyplýva z prieskumu CBRE, investície prichádzali z celého sveta. Napríklad 35 % investícií prichádzalo z Ázie a 17 % z Ameriky. Až 37 % investícií však prišlo od slovenských investorov, čo odborníci považujú za znak vyzretosti slovenského trhu.



Najväčšiu investičnú aktivitu minulý rok odborníci zaznamenali v Bratislavskom kraji, transakcie boli vo výške 120 mil. eur. Zrealizovaných tu bolo deväť investičných projektov vo výške 263 mil. eur. V kancelárskom segmente bolo preinvestovaných 266 mil. eur.