Prieskum: Investičná gramotnosť Slovákov mierne stúpla,Česi sú popredu

Bratislava 20. februára (TASR) - Investičná gramotnosť Slovákov mierne stúpla, Česi sú výrazne popredu. V pondelok o tom informovala investičná platforma Portu finančnej spoločnosti Wood & Company na základe aktualizovaných údajov ich prieskumu Index investičnej gramotnosti, ktorý vypracovala výskumná agentúra Ipsos v závere minulého roka.



"Vyšší nárast investičnej gramotnosti v Česku v porovnaní so Slovenskom môže prameniť i z toho, že Česko v uplynulom roku vykázalo o niečo vyššiu infláciu než Slovensko. Takže to, ako ochrániť svoje úspory, bolo v Českej republike o niečo silnejšou témou. Inflácia v Česku dosiahla podľa harmonizovaného indexu Eurostatu takmer 15 percent, kým na Slovensku podľa toho istého ukazovateľa zhruba 12 percent," vysvetľuje ekonóm Lukáš Kovanda.



V investičnej gramotnosti sa zhoršili mladí Slováci, ich výsledky nedosahujú ani úroveň priemeru celej populácie. Zlepšili sa generácia vo veku 27 až 35 rokov a ľudia vo vekovej skupine 45+, vyplynulo z prieskumu.



Ženy sa v nej zlepšujú a muži zhoršujú, no napriek tomu majú stále náskok. Na Slovensku investičná gramotnosť mužov klesla medziročne o necelé percento, kým u žien o 2,6 % stúpla, vyčíslila investičná platforma. Výsledok mužov je napriek tomu stále o 26,2 bodu lepší.



Slováci sa v oblasti investícií zlepšujú, avšak iba veľmi mierne. Ich investičná gramotnosť sa medziročne zvýšila o 0,6 %, v susednom Česku bol nárast oveľa vyšší, a to 5,5 %. Napriek tomu si v investovaní Slováci veria výrazne viac než Česi, za celkom neskúsených sa na Slovensku považuje iba 15 % respondentov, v Česku je to približne tretina, uviedla spoločnosť.



Úvodná hodnota indexu bola v oboch krajinách stanovená na úroveň 100 bodov. Táto počiatočná hodnota sa každým ďalším meraním mení, ak sa vedomosti zlepšujú, index stúpa, ak sa zhoršujú, klesá, vysvetlila firma.



Doplnila, že v oboch krajinách sa však úroveň vedomostí od začiatku odlišuje. Priemerný Slovák vedel o investovaní menej než priemerný Čech. Takže vedomosti, ktoré v SR stačili na 100 bodov, by v Česku na takýto výsledok nestačili.



Spoločnosť uviedla, že aby mohla obe krajiny porovnať, čísla prepočítali tak, že zohľadňujú rovnakú úroveň vedomostí. Preto bola úvodná úroveň indexu v Česku prepočítaná na bázu slovenských vedomostí vyššia než 100 bodov.



Online dotazník vyplnilo v decembri 1050 respondentov. Hlavným cieľom bolo zistiť úroveň vedomostí o investovaní, sporení, rizikách výnosov, vplyve inflácie a overiť znalosti o akciovom trhu, uzavrela firma.