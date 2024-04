Prieskum: Investičné podvody cielia na menej finančne gramotných

Bratislava 23. apríla (TASR) - Investičné podvody sa zameriavajú na nízku finančnú gramotnosť ľudí a emócie, pričom sľubujú rýchle zbohatnutie a zisk. S podozrivou ponukou na investovanie malo skúsenosť až 24 % opýtaných respondentov. Vyplýva to z aprílového prieskumu agentúry Focus pre spoločnosť Partners.



"Na vrchole rebríčka s podozrivými ponukami sú sociálne siete, je to hlavne reklama, ktorá je sprostredkovaná osobnosťami alebo celebritami či ľuďmi, ktorí majú nejakú odbornú alebo životnoštýlovú kompetenciu v istej spoločenskej oblasti," uviedol generálny riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.



Z prieskumu vyplynulo, že až 65 % opýtaných ľudí sa stretlo s argumentom vysokého zisku alebo návratnosti. Viac ako 12 % ľudí priznalo, že prišlo o financie pri investovaní do podozrivej ponuky. Takmer dve tretiny z nich prišli o sumu do 1000 eur a tretina dokonca do 5000 eur.



Medzi najčastejšie investičné podvody patria rýchle a extrémne zisky, 100 % garancia výnosu, firmy bez licencie či nátlak na investovanie do jedného produktu. Analytik portálu Finančný kompas Matej Dobiš upozorňoval aj na zavádzajúce investičné tvrdenia, ktoré sú založené na polopravde a majú presvedčiť ľudí o vyššej hodnote vkladu a ubezpečiť ich, že im nehrozí žiadne riziko.



Pri investovaní by sa mali ľudia riadiť tromi základnými pravidlami, aby nenaleteli podvodom. Mali by poznať svoj investičný cieľ a rozpočet, vybrať si typ investora, s ktorým uzavrú spoluprácu, a vedieť sa orientovať aspoň v základných investičných ponukách, ako rozložiť peniaze do viacerých produktov.



Spoločnosť Partners vytvorila jednoduchú pomôcku, ktorá má pomôcť pri investovaní a odhalení rizikových ponúk. Investičný semafor od spoločnosti dáva zelenú investíciám, ako sú podielové fondy alebo ETF fondy. Oranžová farba upozorňuje na obozretnosť, patria tam napríklad kryptomeny, nákup zlata či fondy kvalifikovaných investorov. Červená farba dáva stopku klamlivým investičným tvrdeniam, extrémne vysokým ziskom alebo nelicencovaným spoločnostiam.