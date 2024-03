Prieskum: Investori chcú zvýšiť investície do komerčných nehnuteľností

Bratislava 16. marca (TASR) - Zachovať alebo zvýšiť investície do komerčných nehnuteľností plánuje v tomto roku vyše 80 % investorov v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Takmer polovica investorov chce smerovať svoje investície do industriálnych a logistických nehnuteľností. Vyplýva to z prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



"Viac ako polovica investorov, ktorí majú v hľadáčiku CEE región, podľa prieskumu predpokladá, že sa investičná aktivita v nasledujúcich 6-12 mesiacoch výrazne zvýši. Až 81 % investorov navyše v tomto roku plánuje udržať alebo zvýšiť svoju nákupnú aktivitu v regióne, 34 % dokonca plánuje svoje investície zvýšiť," priblížila poradenská spoločnosť.



Dlhodobo vysoké úrokové sadzby a prísne úverové podmienky vnímajú investori ako hlavné výzvy aj pre tento rok. V prieskume sa na tom zhodla viac ako polovica investorov v CEE regióne. Takmer tretina investorov považuje za potenciálne riziko aj nepredvídateľnú geopolitickú situáciu. Obavy z recesie má 23 % investorov v CEE regióne.



Udržateľnosť a ESG (environmentálne, sociálne a riadiace štandardy) sú aj naďalej dôležitými faktormi pri investovaní. "Prieskum ukázal, že takmer polovica opýtaných vníma hodnotu nehnuteľnosti od 6 % do 10 % vyššie v prípade, že spĺňa kritériá ESG," priblížila riaditeľka oddelenia ESG v spoločnosti CBRE Slovensko Silvia Bassadin. Za kľúčovú pre investovanie z ESG iniciatív považujú investori modernizáciu budov a zvyšovanie ich energetickej hospodárnosti.



Prieskum tiež ukázal, že investori majú záujem najmä o investície do industriálnych a logistických nehnuteľností. Do tohto odvetvia by investovalo 44 % investorov, najväčší záujem pritom majú o moderné logistické nehnuteľnosti v hlavných mestách alebo ich bezprostrednej blízkosti.



Investori podľa prieskumu chcú v tomto roku investovať aj odvážnejšie, vyhľadávať sa pritom chystajú investičné príležitosti, ktoré sú síce považované za rizikovejšie, no môžu ponúkať aj vyššie potenciálne výnosy.



"V posledných rokoch sme boli svedkami najmä dominancie kancelárskeho sektoru, ktorý aj v roku 2023 predstavoval na Slovensku až 70 % celkového investičného objemu. Z hľadiska sektorov sa však v roku 2024 predpokladá nárast v logistickom a maloobchodnom sektore, pričom v maloobchode by malo pribudnúť viac predajov retail parkov. Z pohľadu krajiny pôvodu investorov možno očakávať, že budú aj naďalej dominovať najmä slovenskí a českí investori, ktorí tento trh dobre poznajú," doplnil obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka.