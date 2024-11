PRIESKUM: Investori očakávajú po víťazstve D. Trumpa vyšší rast

Londýn 13. novembra (TASR) - Po tom, ako republikán Donald Trump zvíťazil v amerických prezidentských voľbách, investori vo svete zmenili pôvodné očakávania v oblasti vývoja svetovej ekonomiky. Teraz predpokladajú, že tempo rastu bude vyššie, než s akým počítali pred voľbami. Vyššia však bude podľa nich aj inflácia. Poukázali na to výsledky pravidelného mesačného prieskumu Bank of America (BofA) medzi manažérmi fondov. Informovala o tom agentúra Reuters.



BofA oslovila v prieskume od 1. do 7. novembra 179 manažérov fondov, ktorí spravujú aktíva v hodnote 503 miliárd USD (473,77 miliardy eur). Z nich 22 % odpovedalo na otázky BofA po skončení prezidentských volieb v USA, ktoré sa konali 5. novembra. Z toho počtu približne 23 % manažérov uviedlo, že v najbližších 12 mesiacoch očakávajú vyšší rast svetovej ekonomiky, čo predstavuje najoptimistickejší výsledok pravidelného prieskumu BofA od augusta 2021.



To je výrazný obrat oproti prieskumu z októbra. Vtedy väčšina z anketovaných manažérov fondov počítala s oslabením rastu svetovej ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch.



K zmenám v postoji investorov došlo aj v prípade inflácie. Zhruba 10 % z tých, ktorí odpovedali v prieskume Bank of America po skončení prezidentských volieb, uviedlo, že v budúcich 12 mesiacoch predpokladajú zrýchlenie inflácie. To je najvyššie percento manažérov počítajúcich s vyššou infláciou od júla 2021.



Na porovnanie, v októbrovom prieskume 44 % anketovaných investorov očakávalo v nasledujúcich 12 mesiacoch zmiernenie inflácie. V rámci celého novembrového prieskumu (vrátane odpovedí do konania volieb v USA) dosiahol podiel investorov, ktorí počítajú so zmiernením inflácie, 16 %.



(1 EUR = 1,0617 USD)