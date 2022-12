Prieskum: Jeden z najpodceňovanejších sektorov v SR má ďalej rásť

Bratislava 9. decembra (TASR) - Za posledné dve desaťročia zažilo Slovensko podľa odborníka dynamický rast počtu centier zdieľaných a podnikových služieb. Svoje zastúpenie v SR majú popredné medzinárodné firmy. Ide pritom o jeden z najpodceňovanejších sektorov na Slovensku vôbec. Podľa odborníka personálnej agentúry Grafton Slovakia je rozmach centier šancou urobiť zo SR oblasť výskumu, vývoja, inovácií a služieb. Informovala o tom spoločnosť v piatok na základe jej prieskumu, ktorý robila v treťom štvrťroku a zahŕňa viac ako 250 typových pracovných pozícií v siedmich podľa nej kľúčových segmentoch.



"Centrá zdieľaných a podnikových služieb majú na Slovensku svoju dlhú tradíciu, pritom sa o nich hovorí pomerne málo. V súčasnosti majú zastúpenie v každom významnom slovenskom meste, no už dávno nejde len o call centrá," uviedol odborník.



"Na Slovensku v tomto sektore pracuje približne 40.000 ľudí, pričom toto odvetvie aj napriek pandémii koronavírusu, vojnového konfliktu na Ukrajine a vysokej inflácii zažíva vysoký rast nielen v počte zamestnancov, no tiež v počte centier samotných. Len v Bratislave ich je viac ako 30," vyčíslil odborník. Daný sektor sa rozrástol na jedno z najväčších ekonomických odvetví v SR.



"Z nášho mzdového prieskumu navyše jasne vyplynulo, že ponúka mzdu, ktorá je vysoko nad priemerom tej slovenskej, a tiež priaznivú štruktúru benefitov," uviedol riaditeľ personálnej agentúry Martin Malo. Mnohé spoločnosti sektora poskytovali prácu z domu už pred pandémiou.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že prevažná väčšina zamestnancov tohto sektora, ktorí mali možnosť pracovať z domu, si už bez tejto možnosti svoju prácu nevie predstaviť. "Zamestnanci najčastejšie vidia ako hlavnú výhodu práce z domu najmä úsporu času a financií, ktorú im, bezpochyby, prináša. Ako ďalší benefit tiež vnímajú to, že sa môžu lepšie a efektívnejšie postarať o svoju domácnosť," objasňuje odborník.



Centrá poskytujú aj flexibilnú pracovnú dobu a ďalšie finančné a nefinančné benefity. Ide napríklad o preplatené voľno na zotavenie, takzvané sick days, dni dovolenky navyše, programy vzdelávania, ako aj zamestnanecké zľavy.



"Ideálny kandidát musí vedieť aspoň dva cudzie jazyky, aktuálne však pociťujeme ich nedostatok," uviedol Malo. "Slovensko má vysoký potenciál na príchod ďalších zahraničných spoločností a vznik nových centier," doplnil.



Vyriešiť nedostatok kandidátov by mohol ich nábor z krajín, ako Portugalsko, Španielsko či Taliansko, kde sú podľa slov odborníka vzdelaní ľudia a kde je vysoká miera nezamestnanosti mladých. V dostatku operačných programov na stimulovanie a v dostatočnej motivácii na príchod zahraničnej kvalifikovanej pracovnej sily Slovenskú republiku podľa Mala výrazne predbiehajú nielen Česko či Maďarsko, ale predovšetkým Poľsko.