Prieskum: Každá štvrtá firma zaradila do parku aj ojazdené auto

Bratislava 5. júna (TASR) - Slovenské spoločnosti už začínajú zaraďovať do svojich flotíl aj ojazdené autá. Približne každá štvrtá firma (26 %) má vo svojom vozovom parku auto "z druhej ruky". Ďalších 46 % podnikov uvažuje nad takýmto krokom v najbližších troch rokoch. Vyplýva to z Barometra mobility a flotily 2024, ktorý uskutočnila leasingová spoločnosť Arval v krajinách po celom svete. Na Slovensku sa do neho zapojilo 250 spoločností.



"Celkovo tak 72 % spoločností na Slovensku používa ojazdené auto alebo uvažuje o zaradení takéhoto typu vozidiel do svojho vozového parku v blízkej budúcnosti," skonštatoval generálny riaditeľ Arval Slovakia Marian Burian.



V porovnaní s európskym priemerom slovenské firmy vo využívaní ojazdených áut zaostávajú, keďže 41 % európskych spoločností už má vo svojom vozovom parku ojazdené vozidlo a ďalších 42 % o takomto kroku uvažuje v najbližších troch rokoch. Pre porovnanie, v Českej republike 22 % firiem využíva auto z druhej ruky a ďalších 54 % o tom uvažuje. V Poľsku je to 24 % a 53 % takýto krok zvažuje. "Spoločnostiam môže rozhodnutie siahnuť po ojazdenom aute šetriť financie a zároveň môžu takýmto krokom podporovať zodpovedné správanie voči životnému prostrediu," dodal Burian.



Nižší vplyv na životné prostredie motivuje majiteľov firiem aj vo využívaní automobilov na alternatívny pohon. Z prieskumu vyplýva, že takmer každá tretia spoločnosť na Slovensku (28 %) už v súčasnosti používa takéto auto s alternatívnou technológiou a 14 % o takomto kroku uvažuje v najbližších troch rokoch. Aj v tomto parametri však slovenské firmy zaostávajú za európskym priemerom, keďže v Európe už 59 % podnikov takéto vozidlo používa a ďalších 18 % o tom uvažuje.



"V prípade osobných automobilov manažéri vozových parkov naďalej uprednostňujú plug-in hybridy a stopercentne elektrické modely áut pred hybridmi," priblížil Burian. Hlavným dôvodom prechodu na alternatívne technológie je pre firmy ich nižší vplyv na životné prostredie (46 %), zníženie nákladov na palivo (35 %) a zlepšenie imidžu spoločnosti (34 %).



V prípade prechodu na 100 % elektrické automobily považujú slovenské firmy za najväčšie prekážky nedostatok nabíjacích miest, či už doma u zamestnancov alebo v kanceláriách a tiež vo verejnej sfére. Ďalším dôvodom je podľa spoločností aj kúpna cena takýchto áut.



Slovenské spoločnosti tak v nasledujúcich troch rokoch očakávajú, že ich vozové parky osobných áut zostanú prevažne na benzínovom alebo naftovom základe (89 %), čo je oveľa viac ako v Európe (58 %). V prípade ľahkých úžitkových vozidiel bude vozový park podľa odhadu firiem v najbližších troch rokoch až z 94 % poháňaný benzínom alebo naftou. Pre porovnanie, európsky priemer je 71 %.