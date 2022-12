Prieskum: Každá tretia firma na konci roka hľadá stratené faktúry

Bratislava 30. decembra (TASR) - Každá tretia firma na konci roka hľadá stratené faktúry. Odpisy za nenájdené faktúry sa pritom môžu vyšplhať aj na desiatky tisíc eur. Len 3 % spoločností pôsobiacich v SR má plne digitalizované účtovníctvo aj napriek tomu, že to zákon umožňuje už rok. TASR o tom informovala na základe vlastného prieskumu spoločnosť Digitoo, ktorá sa zaoberá digitalizáciou účtovníctva.



Doplnila, že faktúry v papierovej forme väčšinou (58 %) dostáva 90 % firiem a 42 % dokladov je im posielaných e-mailom. Stratené doklady podnikateľov na konci roka znepokojujú najviac a dohľadanie jedného stojí priemerne 35 eur.



Koniec roka je pre firmy a najmä pre ich účtovníkov jedným z najnáročnejších období. Tretina firiem vtedy rieši problémy so stratenými faktúrami a účtovnými dokladmi, vyplynulo z prieskumu.



Aj z tohto dôvodu na konci roka riešia účtovníčky stratené, chýbajúce či oneskorené faktúry. "Účtovníčky urgujú dodávateľov a zákazníkov s ich dodaním, následne ich musia ešte zaúčtovať, čím sa výrazne komplikuje ich práca. Najväčšie ťažkosti vznikajú pri chýbajúcich faktúrach zo zahraničia, kde je zložitejšia komunikácia, ako aj pri tuzemských faktúrach, kde druhá strana medzičasom zanikla," priblížila zakladateľka spoločnosti Karin Fuentesová. "Sama som zažila odpisy vo výške desiatok tisíc eur," dodala.



Archivácia faktúr 10 + 1 rokov je pritom povinná, zdôraznila spoločnosť. V polovici prípadov sa však náklady nepodarí dohľadať vôbec a musia ich odpísať.



Dôvodom týchto problémov je podľa Fuentesovej často to, že podniky používajú zastarané účtovné systémy a sú odkázané na manuálnu prácu. Veľmi podobne sú na tom aj špecializované účtovné firmy.



"Za vedenie účtovníctva je zo zákona zodpovedná firma a jej majiteľ, a to aj v prípade, ak je vedením účtovníctva poverená iná fyzická alebo právnická osoba," zdôraznila Fuentesová. "Dohľadávanie len jednej stratenej faktúry vychádza v priemere na 35 eur, do čoho je započítaný čas účtovníčky či manažéra," vypočítala.



V súčasnosti čisto elektronickú účtovnú komunikáciu využíva len 3 % firiem, vyplynulo z prieskumu. Európsky priemer aktuálne tvorí 7 %.



Digitalizácia pritom v priemere ušetrí päť minút na spracovaní každej faktúry. Týždenne by to pre účtovné oddelenie mohlo byť 15 hodín roboty, čo ročne tvorí 792 hodín manuálnej práce, vyčíslila spoločnosť.



Novela zákona o účtovníctve umožnila podnikateľom na Slovensku od začiatku januára viesť čisto elektronické účtovníctvo, pripomína Fuentesová. To znamená, že okrem spracovania účtovných záznamov v digitálnej podobe majú spoločnosti možnosť dokumenty aj digitálne archivovať.