Prieskum: Každá tretia nemecká firma plánuje na budúci rok prepúšťanie
Približne štvrtina nemeckých podnikov očakáva na budúci rok vyššiu produkciu alebo aktivitu než tento rok. S jej poklesom však počíta takmer tretina anketovaných podnikov.
Autor TASR
Berlín 3. novembra (TASR) - Nemecké firmy čelia ďalšiemu náročnému roku, pričom viac podnikov plánuje na budúci rok znižovať počet pracovných miest než ich zvyšovať. Poukázal na to najnovší prieskum nemeckého ekonomického inštitútu IW. Informovala o tom agentúra DPA.
Približne 36 % nemeckých podnikov oslovených v prieskume IW zvažuje v roku 2026 znižovanie počtu zamestnancov. Naopak, vytvorenie nových pozícií plánuje iba 18 % firiem. Nálada je obzvlášť pochmúrna v priemyselnom sektore, kde 41 % z celkovo oslovených firiem uviedlo, že na budúci rok chcú počty zamestnancov znížiť. Iba zhruba každá siedma uvažuje o prijímaní nových ľudí.
Približne štvrtina nemeckých podnikov očakáva na budúci rok vyššiu produkciu alebo aktivitu než tento rok. S jej poklesom však počíta takmer tretina anketovaných podnikov. Najhoršie je na tom priemysel, ktorý dopláca na obchodné spory, geopolitické otrasy, riziká spojené s možným obmedzením dodávok kľúčových surovín, vysoké ceny energií, ako aj regulačné a pracovné náklady.
Predlžujúca sa kríza zároveň obmedzuje investície. Prieskum IW ukázal, že 33 % oslovených nemeckých podnikov plánuje v roku 2026 nižší objem investícií než v tomto roku. S vyššími investíciami na budúci rok počíta 23 % oslovených firiem.
