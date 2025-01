Prieskum: Každý desiaty by v exekúcii majetok prepísal na príbuzného

Bratislava 30. januára (TASR) - Asi 56 % opýtaných by exekúciu riešilo zvýšením príjmov nájdením ďalšej práce. Každý desiaty by sa pokúsil prepísať majetok na blízku rodinu či kamaráta. Vyplýva to z prieskumu inkasnej spoločnosti EOS KSI, na ktorom sa zúčastnilo 1000 respondentov.



Zvýšenie príjmov nájdením ďalšej práce by podľa prieskumu bolo prvou voľbou pre 58 % opýtaných žien a 54 % mužov, mladých ľudí do 33 rokov, vzdelanejšie skupiny obyvateľstva, skôr vyššie príjmové kategórie a tých, ktorí majú úspory.



Druhým najčastejším riešením je pokus oddlžiť sa pomocou osobného bankrotu. Toto riešenie preferuje 43 % respondentov. Osobný bankrot by si zvolilo 37 % žien a až 49 % mužov. "Muži hľadajú jednoduchšie riešenia, ako je osobný bankrot alebo útek pred exekúciou do zahraničia, ženy sa správajú zodpovednejšie a aktívne problém riešia," uviedol riaditeľ prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích.



Každý desiaty opýtaný by riešil exekučnú situáciu pôžičkou od rodiny a približne každý desiaty respondent by sa pokúsil prepísať majetok na blízku rodinu či kamaráta. Medzi ďalšími riešeniami je aj presťahovanie sa do zahraničia. Niektorí respondenti v prieskume uviedli, že by sa snažili byť neviditeľnými a nereagovať. K útekom pred dlhmi mali pritom sklon skôr mladšie vekové kategórie od 18 do 33 rokov.



"Nereagovať, nekomunikovať či odísť žiť do zahraničia rozhodne nie je tou správnou cestou, ako riešiť svoje záväzky. V dnešnom svete prepojených informačných systémov sa už nedá neidentifikovane existovať ani v zahraničí, dlh vás skôr či neskôr dobehne. Lepšie je pristupovať k dlhom aktívne, komunikovať, dohodnúť sa na splátkovom kalendári," uzavrel výkonný riaditeľ EOS KSI Peter Dvornák.