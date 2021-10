Prieskum: Každý desiaty Slovák si chce zobrať úver pred koncom roka

Bratislava 19. októbra (TASR) – Každý desiaty Slovák si plánuje zobrať spotrebný úver ešte pred koncom roka. Potvrdil to prieskum Poštovej banky. Väčšina z opýtaných chce financie zo spotrebného úveru investovať do bývania a refinancovania. Napriek stále rastúcej digitalizácii v bankovom sektore viac ako 60 % z opýtaných plánuje o úver požiadať osobne na obchodnom mieste.



Z prieskumu vyplýva, že viac ako 60 % opýtaných, ktorí plánujú o spotrebný úver požiadať v najbližších týždňoch, zvažuje sumu do 5000 eur. Približne 15 % zvažuje požiadať o sumu vo výške viac ako 10.000 eur. Každý štvrtý z nich chce peniaze investovať do rekonštrukcie bývania.



"Na refinancovanie už existujúcich úverov plánuje spotrebný úver využiť až 20 % opýtaných. V nadchádzajúcom predvianočnom období tak uľavia svojej peňaženke, pretože spojenie viacerých úverov do jedného im pomôže znížiť výšku mesačnej splátky. Takéto riešenie je ideálne aj v prípade, že rodinný rozpočet je už veľmi napätý," vysvetlila výkonná riaditeľka banky Melinda Burdanová. Rovnaký počet chce peniaze investovať do kúpy automobilu. Ľudí lákajú aj menej tradičné dôvody. Šesť percent respondentov deklarovalo, že spotrebný úver plánuje investovať aj do nákupu kryptomien či na financovanie vzdelania. Nechýbali však ani dôvody ako svadba, dovolenka a vianočné darčeky.



Viac ako polovica opýtaných by si želala úrokovú sadzbu tri percentá alebo nižšiu. "Úrokové sadzby pri spotrebných úveroch sa na Slovensku pohybujú na svojich historických minimách a priemerná trhová výška úrokovej sadzby sa pohybuje mierne nad 7,5 %," pokračovala Burdanová. Zároveň si myslí, že z dlhodobého hľadiska je potrebné v eurozóne počítať s tým, že úrokové sadzby sa budú zvyšovať.