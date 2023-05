Prieskum: Každý druhý podnik v SR sa pre vysokú infláciu vzdáva rastu

Bratislava 30. mája (TASR) - Viac ako polovica slovenských podnikov zamerala svoju pozornosť z rastu na vyššiu efektívnosť a úsporu nákladov. Dôvodom je vysoká inflácia a rastúce úrokové sadzby. Vyplýva to z európskeho prieskumu platobného správania podnikov Európsky platobný report (EPR) 2023 spoločnosti Intrum. Do prieskumu sa zapojilo v období od novembra 2022 do marca tohto roku 10.556 spoločností z 29 európskych krajín, z toho 240 podnikov zo Slovenska.



"Podniky vo všetkých oblastiach zápasia s vysokou infláciou, rastúcimi úrokovými sadzbami a krízou životných nákladov. To ich viedlo k tomu, že uprednostnili znižovanie nákladov a odklonili sa od investícií do rastu a inovácií. Polovica z nich potvrdzuje zníženie konkurencieschopnosti. Nie je isté, že toto je cesta, ktorá by vyriešila rastúcu infláciu. Spoločnosti by do budúcnosti nemali strácať zo zreteľa rast, pretože práve ten môže napomôcť dlhodobému zotaveniu a zabezpečiť, že podniky vyjdú z toho napokon silnejšie," uviedol výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil.



Pre 73 % slovenských podnikov je podľa prieskumu znižovanie nákladov a zvyšovanie efektívnosti strategickou prioritou tohto roka (priemer EÚ je 72 %). Keďže 57 % slovenských podnikov predpokladá, že vysoká miera inflácie bude pretrvávať minimálne ďalší rok, mnohé z nich prechádzajú od plánov rastu k stratégiám znižovania nákladov, aby prežili hospodársku búrku. Z celoeurópskeho pohľadu je to až 68 % podnikov.



Viac ako polovica (57 %) podnikov je opatrnejšia, pokiaľ ide o ich plány v oblasti pôžičiek a výdavkov. Nestrácajú zo zreteľa rastúce náklady na úvery, pretrvávajúce zložité problémy v dodávateľskom reťazci a konkurenčný trh práce.



Polovica (51 %) podnikateľského sektora v prieskume označila infláciu za obmedzujúci faktor, ktorý znižuje ich schopnosť rozvíjať svoje podniky. Rovnako im bráni využívať nové príležitosti na rast. Riziko spočíva v tom, že keď podniky obmedzia svoje výdavky, ekonomický rast bude naďalej spomaľovať bez toho, aby to vyvolalo pozitívny tlak na ceny.



Z pohľadu ekonomických odvetví sú na Slovensku najopatrnejšie podniky pôsobiace v oblasti dopravy a logistiky, kde až 80 % podnikov uprednostňuje stratégiu znižovania nákladov a znižuje výdavky a pôžičky. Obzvlášť pri zadlžovaní sú opatrné aj spoločnosti vo verejnom sektore (77 %) a v telekomunikáciách (73 %).



Intrum vydáva European Payment Report na ročnej báze už od roku 1998. Výsledky za Slovensko so zameraním na platobné riziká na národnej úrovni sú publikované už deviatykrát.