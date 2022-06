Prieskum: Každý druhý Slovák bude tento rok bez dovolenky

Bratislava 20. júna (OTS) - Plánujete tento rok dovolenkovať mimo svojho bydliska? Ak sa chystáte na dovolenku, bude to doma či v zahraničí? Ako plánujete stráviť svoju dovolenku? Aký je váš rozpočet na tohtoročnú dovolenku? Na tieto otázky sme sa pýtali Slovákov v prieskume pre tohtoročnú letnú sezónu.,“ hovorí Ivan Bobošík, PR konzultant poisťovne Groupama.Dáta z prieskumu naznačujú, že každý druhý Slovák zostáva tento rok doma a dovolenku neplánuje.Respondenti, ktorí dovolenku plánujú (48%) „,“ vysvetľuje riaditeľ agentúry Focus, Martin Slosiarik.Zároveň platí, že ak sa už ľudia na dovolenku chystajú, v drvivej väčšine je to na 5 a viac dní (81%).Tatry, Gemer či Zemplínska Šírava pre toto leto asi nebudú veľkým lákadlom. Doma sa chystá dovolenkovať menej ako polovica respondentov, ktorí dovolenku tento rok plánujú (40%). Tí sa najviac tešia na chaty, turistiku na horách či kúpaliská a aquaparky.Pre dovolenkujúcich, ktorí sa chystajú do zahraničia (60%) je cieľ ich dovolenky jednoznačný. Takmer všetci, ktorí budú dovolenkovať v zahraničí, plánujú cestovať za morom (85%).Poznávacie zájazdy či návšteva rodiny nepatria medzi preferované spôsoby, ako tráviť letnú dovolenku a plánuje ich len 14%, resp. 9% dovolenkujúcich v zahraničí.Asi nie je prekvapením, že dovolenkujúci v zahraničí majú pripravený väčší rozpočet ako dovolenkujúci na Slovensku. Takmer všetci respondenti (82%), ktorí budú tráviť dovolenku na Slovensku plánujú minúť najviac 1000 EUR.Naopak, takmer tri štvrtiny ľudí (67%), ktorí sa chystajú na dovolenku do zahraničia počítajú s celkovými nákladmi nad 1000 EUR. Pätina z nich dokonca plánuje minúť viac ako 2000 EUR. Dovolenka na Slovensku tak bude podľa očakávaní respondentov výrazne lacnejšia.