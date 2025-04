Prieskum: Každý druhý zamestnanec má pri zmene práce finančné problémy

Bratislava 9. apríla (TASR) - Každý druhý zamestnanec na Slovensku má pri zmene práce finančné problémy. Dve tretiny pracujúcich obmedzia svoje výdavky a pätina až dokonca výrazne. Platí to najmä u ľudí, ktorí dostali výpoveď, pričom v ich prípade sa uskromní 81 %. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu JobsIndex spoločnosti Alma Career, ktorý sa realizoval na vzorke 1007 respondentov.



Polovica zamestnancov, ktorí v posledných troch rokoch zmenili zamestnávateľa, lebo dostali výpoveď, odchádzala s odstupným, necelá pätina vo výške troch až štyroch mesačných platov. „Iba 54 % pracujúcich nemá v priebehu zmeny zamestnávateľa finančné problémy. Pre porovnanie, v Českej republike sú to dve tretiny. Tí, ktorým zmena práce spôsobuje ťažkosti, majú najčastejšie problém so zaplatením nečakaných výdavkov či dovolenky a 14 % dokonca s bežnými výdavkami na jedlo a oblečenie. Podobné množstvo zamestnancov má problém zaplatiť nájomné a desatina hypotéku,“ uviedla spoločnosť.



Prieskum ukázal, že pri zmene práce štvrtina ľudí využije podporu v nezamestnanosti od úradu práce. Menej ako desatine respondentov pomôže rodina alebo kamaráti. Viac ako polovica ľudí nevyužije žiadnu formu podpory. Zmenou práce si podľa spoločnosti väčšina zamestnancov chce zlepšiť svoju situáciu, avšak viac ako tretina tých, ktorí za posledný rok zmenili zamestnanie, prijala aj horšie podmienky, aby mala čo najskôr novú prácu, a to najčastejšie z finančných dôvodov.



„Finančné rezervy pre prípad straty práce na viac ako tri mesiace má totiž na Slovensku len 29 % zamestnancov a zamestnankýň. Pätina dokonca nemá žiadne finančné rezervy, aj preto pracujúci najčastejšie idú priamo z jedného zamestnania do druhého, aby neostali bez príjmu. Väčšina zamestnankýň a zamestnancov si nemôže dovoliť hľadať prácu dlhšie ako tri mesiace,“ uzavrela spoločnosť.