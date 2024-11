Prieskum: Každý piaty Slovák investuje, najviac do podielových fondov

Bratislava 30. novembra (TASR) - Záujem Slovákov o investície rastie, mnohí z nich však zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov. Podielové fondy patria medzi najobľúbenejšie investície, investuje do nich 17 % Slovákov. Štvrtina (25 %) dospelej populácie Slovenska však nemá žiadne úspory. Ďalších 30 % má menej ako 2000 eur, zatiaľ čo menej ako 10 % respondentov má rezervu vo výške viac ako 20.000 eur. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre investičnú spoločnosť Amundi uskutočnila agentúra STEM/MARK v októbri 2024 na vzorke 1006 respondentov.



Prieskum Amundi o vzťahu Slovákov k investovaniu ukázal, že záujem o túto oblasť je značný. Celkovo 60 % respondentov uviedlo, že investovanie ich aspoň čiastočne zaujíma a pätina Slovákov (19,8 %) už aktívne investuje. Investovanie je stále populárnejšie medzi mužmi (66 %), ale čoraz viac sa oň zaujímajú aj ženy, pričom 54 % respondentiek sa o investovanie zaujíma.



Podľa prieskumu patria podielové fondy medzi najobľúbenejšie investície, investuje do nich 17 % Slovákov. "Naši klienti často volia pravidelné investovanie, ktoré im pomáha systematicky vytvárať finančné rezervy a prispôsobovať investičnú stratégiu svojim individuálnym potrebám," povedal Miroslav Ovčarik, manažér Amundi na Slovensku.



Obľúbené sú aj fondy ETF, ktoré si zvolilo 10,5 % respondentov. "ETF sú cenovo dostupnou formou pasívneho investovania s dlhodobým potenciálom," vysvetlil Ovčarik. Medzi ďalšie obľúbené investičné nástroje patria kryptomeny (8 %) alebo zahraničné akcie (7 %). Na druhej strane akcie slovenských spoločností zaujímajú len 1 % investorov.



Prieskum tiež ukázal, že tretina ľudí sa pri investovaní spolieha sama na seba, ale veľká väčšina sa aspoň občas radí s profesionálnymi poradcami. Polovica opýtaných investuje prostredníctvom bankového alebo nebankového investičného poradcu a pätina používa investičnú aplikáciu.



Hlavným dôvodom, prečo Slováci investujú, je zabezpečenie na starobu (22 %). Podobný počet respondentov uvádza ako motiváciu ochranu peňazí pred infláciou. Štvrtina respondentov investuje ročne viac ako 2000 eur, ale väčšina sa pohybuje pod hranicou 800 eur.



Prieskum sa zameral aj na názory Slovákov na ich životné investície. Najpozitívnejšie sú hodnotené investície do detí a rodiny (33 %), u žien sa ich počet zvýšil na 40 %, obľúbené sú aj investície do bývania (28 %), vzdelania a manželstva (15 %). Najhoršími investíciami sú najčastejšie pôžičky (25 %) a stávky (19 %). Kryptomeny vyvolávajú zmiešané reakcie, 3 % Slovákov ich považujú za najlepšiu investíciu, 6 % ich označuje za najhoršie rozhodnutie.