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Prieskum: Každý piaty zamestnanec pracuje aj počas dovolenky
Iba 40 % zamestnancov počas dovolenky vôbec nepracuje a odmieta sa venovať pracovných povinnostiam.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - Iba 40 % zamestnancov počas dovolenky vôbec nepracuje a odmieta sa venovať pracovných povinnostiam. Ďalšia viac ako tretina zamestnancov pracuje výnimočne, ak ich kolegovia kontaktujú s niečím urgentným, no až 22 % zamestnancov pracuje aj počas dovolenky. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia na základe prieskumu portálu Platy.sk.
Približne dve percentá zamestnancov riešia na dovolenke všetky pracovné záležitosti. Pravidelne, každý dovolenkový deň, pracuje ďalších päť percent dovolenkujúcich a 15 % zamestnancov si počas dovolenky niekedy aktívne kontroluje e-maily.
Najčastejším dôvodom, prečo sa zamestnanci venujú práci aj počas dovolenky, je pocit alebo skutočnosť, že bez nich by práca stála, čo nechcú. Tvrdí to štvrtina z tých, ktorí cez voľné dni pracujú. Podobne veľká skupina argumentuje, že hoci to od nich nikto z firmy nevyžaduje, chcú mať prehľad, čo sa deje. Od 18 % respondentov, ktorí pracujú aj cez dovolenku, to očakávajú nadriadení. U tých, ktorí aj počas voľna pracujú pravidelne každý deň, je najčastejším dôvodom, že to vyžaduje ich nadriadený alebo nadriadená.
Väčšina zamestnancov plánuje využiť všetky alebo takmer všetky dovolenkové dni. Pre dobré psychické zdravie, zachovanie rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom a tiež pre udržanie dobrého výkonu je dôležité, aby si pracujúci počas roka aj oddýchli. Osem z desiatich zamestnancov tvrdí, že si počas dovolenky oddýchne.
Intenzita pracovného nasadenia počas voľných dní ovplyvňuje úroveň oddychu. Najviac si počas dovolenky oddýchnu tí, ktorí vôbec nepracujú. Spomedzi zamestnancov, ktorí sa v prieskume vyjadrili, že si určite oddýchnu, takmer 60 % úplne odmieta riešiť prácu a ďalšia tretina sa jej venuje iba v urgentných situáciách. Naopak, medzi tými, ktorí si vôbec neoddýchnu, najväčšia časť tvrdí, že ich dovolenkové dni sa veľmi nelíšia od pracovných.
Prieskumu sa realizoval od 15. mája do 8. júna na vzorke 2429 zamestnancov.
Približne dve percentá zamestnancov riešia na dovolenke všetky pracovné záležitosti. Pravidelne, každý dovolenkový deň, pracuje ďalších päť percent dovolenkujúcich a 15 % zamestnancov si počas dovolenky niekedy aktívne kontroluje e-maily.
Najčastejším dôvodom, prečo sa zamestnanci venujú práci aj počas dovolenky, je pocit alebo skutočnosť, že bez nich by práca stála, čo nechcú. Tvrdí to štvrtina z tých, ktorí cez voľné dni pracujú. Podobne veľká skupina argumentuje, že hoci to od nich nikto z firmy nevyžaduje, chcú mať prehľad, čo sa deje. Od 18 % respondentov, ktorí pracujú aj cez dovolenku, to očakávajú nadriadení. U tých, ktorí aj počas voľna pracujú pravidelne každý deň, je najčastejším dôvodom, že to vyžaduje ich nadriadený alebo nadriadená.
Väčšina zamestnancov plánuje využiť všetky alebo takmer všetky dovolenkové dni. Pre dobré psychické zdravie, zachovanie rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom a tiež pre udržanie dobrého výkonu je dôležité, aby si pracujúci počas roka aj oddýchli. Osem z desiatich zamestnancov tvrdí, že si počas dovolenky oddýchne.
Intenzita pracovného nasadenia počas voľných dní ovplyvňuje úroveň oddychu. Najviac si počas dovolenky oddýchnu tí, ktorí vôbec nepracujú. Spomedzi zamestnancov, ktorí sa v prieskume vyjadrili, že si určite oddýchnu, takmer 60 % úplne odmieta riešiť prácu a ďalšia tretina sa jej venuje iba v urgentných situáciách. Naopak, medzi tými, ktorí si vôbec neoddýchnu, najväčšia časť tvrdí, že ich dovolenkové dni sa veľmi nelíšia od pracovných.
Prieskumu sa realizoval od 15. mája do 8. júna na vzorke 2429 zamestnancov.