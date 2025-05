Prieskum: Každý štvrtý malý podnik na Slovensku čelil kyberútoku

Bratislava 27. mája (TASR) - Dvadsaťpäť percent slovenských podnikateľov sa už stalo cieľom podvodu, 11 % prišlo o peniaze a 12 % o zákazníkov. Viac ako tretina pozná iného podnikateľa, ktorého firma sa stala obeťou kybernetických podvodníkov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Mastercard.



Prieskum takisto ukázal, že 5 z 10 majiteľov firiem si nie je istých, ako sa správne pred kyberútokmi chrániť. Až 74 % podnikateľov uvádza, že otázkam kyberbezpečnosti potrebuje lepšie porozumieť. Pre riziká podvodov sú podnikatelia takisto veľmi opatrní, čo sa týka rozširovania svojich obchodných činností. Osem z desiatich uviedlo, že pre riziko podvodu váhajú s rozširovaním svojej firmy. Okrem toho sa 29 % podnikateľov obáva, že pokiaľ by bola ich firma napadnutá, museli by jej činnosť ukončiť.



„Podnikatelia musia na narastajúce hrozby digitálnych podvodov a kyberútokov reagovať a aktívne svoje podnikanie chrániť. Naša štúdia podčiarkuje kritickú potrebu lepšej osvety a vzdelávania, silnejších bezpečnostných opatrení a širšej spolupráce medzi odbormi, aby sme dokázali podnikateľom pomôcť lepšie sa chrániť,“ povedala Jana Lvová, generálna riaditeľka spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.



„V spoločnosti Mastercard si veľmi dobre uvedomujeme, že drobní podnikatelia sú chrbticou ekonomiky a že ich odolnosť je nevyhnutným predpokladom rastu a inovácií. Preto im poskytujeme nástroje a ochranu, ktoré potrebujú na to, aby v čoraz náročnejšom a komplikovanejšom digitálnom prostredí dokázali prosperovať,“ dodala Lvová.