PRIESKUM: Každý štvrtý obyvateľ Nemecka sa stal obeťou online podvodu

Wiesbaden 17. mája (TASR) - Falošné obchody na internete pravidelne lákajú spotrebiteľov do pascí. Podľa prieskumu, ktorý si vo februári objednala nemecká úverová agentúra Schufa, sa každý štvrtý dospelý obyvateľ krajiny stal obeťou online podvodu. Rovnako veľa ľudí pozná vo svojom blízkom okolí niekoho s takouto skúsenosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Šesť z desiatich obetí podvodu uviedlo, že utrpeli finančnú stratu, napríklad preto, lebo objednaný tovar im nedošiel alebo bol v nižšej kvalite. Medzi ďalšie bežné podvody patrí predstieranie identity s cieľom oklamať obeť a presvedčiť ju k prevodu peňazí, neoprávnené využívanie osobných údajov iných ľudí na vlastné obohatenie alebo tzv. pasce na predplatiteľov, keď zmanipulovaní zákazníci uzatvoria dlhodobé zmluvy, ktorých náklady sa často prejavia až neskôr.



V tretine všetkých prípadov online podvodov sa strata pohybovala v rozmedzí od 100 do 1000 eur, zatiaľ čo viac ako štvrtina (28 %) obetí utrpela škody od 1000 do 10.000 eur. Straty vyššie ako 10.000 eur boli zaznamenané v štyroch percentách prípadov.