Prieskum: Každý tretí Slovák očakáva v tomto roku vyššie príjmy
Osem z desiatich ľudí na Slovensku očakáva v roku 2026 vyššie životné náklady ako vlani, s vyšším príjmom domácnosti počíta necelá tretina.
Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Osem z desiatich ľudí na Slovensku očakáva v roku 2026 vyššie životné náklady ako vlani, s vyšším príjmom domácnosti počíta necelá tretina. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit Slovakia, ktorý v novembri 2025 realizovala agentúra Ipsos.
Vyšší priemerný mesačný príjem domácnosti v porovnaní s minulým rokom očakáva 31 % opýtaných, z toho 24 % mierne vyšší a 7 % výrazne vyšší. Nadpolovičná väčšina respondentov (52 %) predpokladá, že sa im príjmy medziročne nezmenia. Pokles príjmov očakáva 17 % ľudí, pričom 11 % uvádza mierne zhoršenie a 6 % výrazné.
„Dáta z prieskumu ukázali, že výrazné zvýšenie príjmov v roku 2026 častejšie očakávajú ľudia s mesačným príjmom do 800 eur a taktiež osoby s učňovským vzdelaním. O niečo vyššie príjmy zase častejšie spomínajú respondenti vo veku 27 až 35 rokov. S porovnateľnou situáciou ako vlani vo vyššej miere rátajú mladí vo veku 18 až 26 rokov či ľudia z jednočlenných domácností,“ uviedol analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Z tých, ktorí rátajú s rastom príjmov, najviac respondentov (28 %) očakáva prilepšenie o 50 až 100 eur mesačne. Menej ako 50 eur mesačne navyše predpokladá 27 % a zvýšenie o 100 až 200 eur ďalších 18 %. Nárast o viac ako 500 eur uviedlo 5 % opýtaných a viac než tisíceurové navýšenie 4 %.
Keďže väčšina očakáva rast životných nákladov, prieskum sa pýtal aj na to, o koľko by sa musel zvýšiť mesačný príjem domácnosti, aby pokryl zdražovanie. Najčastejšie ľudia uvádzali sumu 100 až 200 eur (27 %). Ďalších 24 % by potrebovalo 200 až 300 eur mesačne navyše, 17 % sumu 300 až 500 eur a každý desiaty respondent uviedol, že by potreboval aspoň 500 eur navyše.
O zvýšenie platu v práci chce v roku 2026 určite požiadať 15 % opýtaných a ďalších 22 % uviedlo „skôr áno“. Približne pätina respondentov uviedla „skôr nie“ a rovnaký podiel „určite nie“, zvyšní sa nevedeli vyjadriť. Najčastejšie ľudia hovoria o požiadavke na nárast mzdy o 5 až 10 % (37 %), pričom približne 3 % opýtaných uvádzajú, že by si pýtali minimálne 50-percentné navýšenie.
