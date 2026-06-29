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Prieskum: Kľúčom k úspešnému exportu sú partneri, príprava a odvaha
Do Exportného barometra Eximbanky sa od 9. marca do 9. júna 2026 zapojilo 116 zástupcov domáceho podnikateľského prostredia.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Kľúčom k úspechu slovenských exportérov na zahraničných trhoch sú spoľahliví partneri, dobrá znalosť miestneho prostredia, dôkladná príprava a odvaha. Vyplýva to z najnovšieho Exportného barometra Eximbanky, do ktorého sa od 9. marca do 9. júna 2026 zapojilo 116 zástupcov domáceho podnikateľského prostredia.
Podľa generálneho riaditeľa Eximbanky Rastislava Podhorca úspech za hranicami dnes už nezávisí len od samotnej kvality produktu či služby. „Rozhodujúca je schopnosť nájsť spoľahlivých partnerov, porozumieť miestnemu trhu a efektívne riadiť riziká,“ uviedol.
Práve hľadanie a preverovanie zahraničného obchodného partnera označilo za najväčšiu bariéru 26,9 % opýtaných firiem. Medzi ďalšie významné komplikácie patria finančné riziká (20,4 %) a legislatívne či certifikačné požiadavky v cieľových krajinách (18 %). Pri výbere lokálneho spojenca je preto pre slovenské firmy najdôležitejšia jeho znalosť trhu a miestnych zákonov, no rozhoduje aj reputácia a stabilita.
Podniky sa riziká spojené s expanziou snažia aktívne riadiť. Viac než 27 % z nich stavilo na dôkladný audit partnerov, pätina sa istí zmluvne a správnym nastavením platobných podmienok. V otvorených odpovediach firmy zdôraznili, že okrem prekonávania colnej administratívy je pre ne kľúčový networking, osobné stretnutia a podpora zo strany ekonomickej diplomacie.
Hoci z pohľadu exportu zostáva pre slovenské firmy kľúčová Európa, prieskum ukázal rastúci záujem o diverzifikáciu a hľadanie príležitostí aj mimo tradičných európskych destinácií.
Podľa generálneho riaditeľa Eximbanky Rastislava Podhorca úspech za hranicami dnes už nezávisí len od samotnej kvality produktu či služby. „Rozhodujúca je schopnosť nájsť spoľahlivých partnerov, porozumieť miestnemu trhu a efektívne riadiť riziká,“ uviedol.
Práve hľadanie a preverovanie zahraničného obchodného partnera označilo za najväčšiu bariéru 26,9 % opýtaných firiem. Medzi ďalšie významné komplikácie patria finančné riziká (20,4 %) a legislatívne či certifikačné požiadavky v cieľových krajinách (18 %). Pri výbere lokálneho spojenca je preto pre slovenské firmy najdôležitejšia jeho znalosť trhu a miestnych zákonov, no rozhoduje aj reputácia a stabilita.
Podniky sa riziká spojené s expanziou snažia aktívne riadiť. Viac než 27 % z nich stavilo na dôkladný audit partnerov, pätina sa istí zmluvne a správnym nastavením platobných podmienok. V otvorených odpovediach firmy zdôraznili, že okrem prekonávania colnej administratívy je pre ne kľúčový networking, osobné stretnutia a podpora zo strany ekonomickej diplomacie.
Hoci z pohľadu exportu zostáva pre slovenské firmy kľúčová Európa, prieskum ukázal rastúci záujem o diverzifikáciu a hľadanie príležitostí aj mimo tradičných európskych destinácií.