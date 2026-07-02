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Prieskum: Koľko Slovákov siahne po nealko verzii piva?
Slováci majú taktiež rezervy v chápaní vizuálnych vlastností piva - každý štvrtý respondent si myslí, že tmavšie pivo automaticky znamená vyšší obsah alkoholu.
Autor TASR
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Bratislava 2. júla (TASR) - Viac ako polovica Slovákov siahne aspoň raz mesačne po nealkoholickej verzii piva. Tento trend je najvýraznejší u mladých ľudí z Generácie Z, ktorí nealkoholické pivo čoraz viac využívajú ako prostriedok na socializáciu bez potreby alkoholu. Pivo si svoju obľubu naprieč generáciami získalo nielen tým, že je to prírodný nápoj, ale aj množstvom alternatív, ktoré konzumentom ponúka. Informovanosť o ňom je však u Slovákov stále viac intuitívna než faktická. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra STEM/MARK na vzorke 1036 Slovákov v spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu (SZVPS).
Až 42 % Slovákov v prieskume správne uviedlo, že pivo je fermentovaný nápoj, čím ho radia do rovnakej kategórie k obľúbeným produktom ako kefír či kombucha. Spája ich práve spoločný princíp fermentácie. Takmer polovica verejnosti tak vníma pivo ako prírodný nápoj zo štyroch surovín, konkrétne vody, jačmeňa, chmeľu a kvasiniek, pričom práve kvasinky stoja za celým prírodným procesom kvasenia.
Podľa prieskumu takmer 29 % opýtaných žije v omyle, že pivo sa vyrába z liehu, v ktorom sa varí slad a chmeľ. Slováci majú taktiež rezervy v chápaní vizuálnych vlastností piva - každý štvrtý respondent si myslí, že tmavšie pivo automaticky znamená vyšší obsah alkoholu.
Podobne je na tom aj vnímanie pivnej peny. Takmer 44 % ľudí nevie posúdiť jej funkciu alebo ju považuje len za estetický doplnok, hoci v skutočnosti funguje ako ochranný „vrchnák“, ktorý udržuje arómu a kvalitu nápoja v pohári. To, že pena má iba estetickú funkciu, v prieskume uviedlo 20,4 % mužov a 13,5 % žien, čo naznačuje, že v tejto časti pivnej gramotnosti ženy svojimi vedomosťami predbehli mužov.
„Naša pivovarnícka tradícia na Slovensku trvá už trištvrte tisícročia, čo nás právom radí medzi pivné národy. Výsledky nášho doteraz najväčšieho prieskumu však ukazujú fascinujúci paradox. Pivo milujeme a takmer vôbec nás nerozdeľuje, pozitívne alebo neutrálne ho vníma až 98 % Slovákov,“ povedal Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS.
„Zároveň však narážame na nízku pivnú gramotnosť. To, že takmer tretina ľudí verí mýtu o výrobe piva z liehu, je pre nás signálom, že o tomto prírodnom nápoji musíme hovoriť viac. Teší nás však, že 42 % Slovákov už pivo vníma ako fermentovaný nápoj po boku kombuchy či kefíru. Naším cieľom je, aby Slováci pivo nielen pili, ale aby mu aj skutočne rozumeli a vedeli si ho vychutnať so všetkým, čo k jeho bohatej histórii a poctivej výrobe patrí,“ dodal Machalík.
SZVPS združuje malých aj veľkých výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom, 98 % trhu so slovenským sladom a 100 % so slovenským chmeľom. Združenie vzniklo v roku 1991.
Až 42 % Slovákov v prieskume správne uviedlo, že pivo je fermentovaný nápoj, čím ho radia do rovnakej kategórie k obľúbeným produktom ako kefír či kombucha. Spája ich práve spoločný princíp fermentácie. Takmer polovica verejnosti tak vníma pivo ako prírodný nápoj zo štyroch surovín, konkrétne vody, jačmeňa, chmeľu a kvasiniek, pričom práve kvasinky stoja za celým prírodným procesom kvasenia.
Podľa prieskumu takmer 29 % opýtaných žije v omyle, že pivo sa vyrába z liehu, v ktorom sa varí slad a chmeľ. Slováci majú taktiež rezervy v chápaní vizuálnych vlastností piva - každý štvrtý respondent si myslí, že tmavšie pivo automaticky znamená vyšší obsah alkoholu.
Podobne je na tom aj vnímanie pivnej peny. Takmer 44 % ľudí nevie posúdiť jej funkciu alebo ju považuje len za estetický doplnok, hoci v skutočnosti funguje ako ochranný „vrchnák“, ktorý udržuje arómu a kvalitu nápoja v pohári. To, že pena má iba estetickú funkciu, v prieskume uviedlo 20,4 % mužov a 13,5 % žien, čo naznačuje, že v tejto časti pivnej gramotnosti ženy svojimi vedomosťami predbehli mužov.
„Naša pivovarnícka tradícia na Slovensku trvá už trištvrte tisícročia, čo nás právom radí medzi pivné národy. Výsledky nášho doteraz najväčšieho prieskumu však ukazujú fascinujúci paradox. Pivo milujeme a takmer vôbec nás nerozdeľuje, pozitívne alebo neutrálne ho vníma až 98 % Slovákov,“ povedal Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS.
„Zároveň však narážame na nízku pivnú gramotnosť. To, že takmer tretina ľudí verí mýtu o výrobe piva z liehu, je pre nás signálom, že o tomto prírodnom nápoji musíme hovoriť viac. Teší nás však, že 42 % Slovákov už pivo vníma ako fermentovaný nápoj po boku kombuchy či kefíru. Naším cieľom je, aby Slováci pivo nielen pili, ale aby mu aj skutočne rozumeli a vedeli si ho vychutnať so všetkým, čo k jeho bohatej histórii a poctivej výrobe patrí,“ dodal Machalík.
SZVPS združuje malých aj veľkých výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom, 98 % trhu so slovenským sladom a 100 % so slovenským chmeľom. Združenie vzniklo v roku 1991.