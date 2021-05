PRIESKUM: Kompromisy s predpismi sú bežné

Bratislava 24. mája (TASR) – Dopravné predpisy nie vždy dodržiava 68 % slovenských vodičov. Isté odchýlky pripúšťa 67 % Slovákov aj od zdravotných predpisov, ktoré zahŕňajú ochranné opatrenia v súvislosti s pandémiou. Vyplýva to z výsledkov 11. barometra o zodpovednej jazde, ktorý zverejnila Nadácia VINCI Autoroutes.



Tí, ktorí porušujú predpisy, uvádzajú na vysvetlenie rovnaký hlavný dôvod, či už ide o zdravotné pokyny alebo dopravné predpisy. Tvrdia, že predpisy nebývajú vždy vhodné. O dopravných predpisoch to uvádza 48 % Slovákov a 52 % o zdravotných. Relevantnosť zdravotných predpisov Slováci v prieskume posudzujú prísnejšie ako pri dopravných predpisoch.



Tých, ktorí tvrdia, že predpisy dodržujú, motivuje podľa prieskumu predovšetkým účel týchto predpisov, teda predchádzať rizikám, úrazom alebo nákaze, pričom strach zo sankcií predstavuje vo všetkých prípadoch najslabšiu motiváciu. Benevolentne sa voči dopravným predpisom správa 79 % slovenských motoristov a rovnako konajú aj v rámci zdravotných pokynov.



"Predpisy, či už ide o pravidlá cestnej premávky alebo zdravotné pokyny, sa často považujú za obmedzenia než za ochranu. Keď vodiči robia drobné odchýlky od predpisov, uprednostňujú svoj okamžitý úžitok, čím zanedbávajú potenciálne riziko nehody a spoliehajú sa na svoje schopnosti, že situáciu zvládnu. Avšak prevažná väčšina nehôd stále vyplýva zo zlého posúdenia rizika v spojení s porušením dopravných predpisov," skonštatovala hlavná delegátka Nadácie VINCI Autoroutes pre zodpovednú jazdu Bernadette Moreau.



Počas jazdy pomocou systému Bluetooth telefonuje 54 % slovenských vodičov, 39 % počas šoférovania nastavuje GPS. V dôsledku používania telefónu za volantom podľa prieskumu už 11 % Slovákov malo nehodu alebo k nej takmer došlo.



Stále rozšírené je aj riskovanie z pohľadu ospalosti, 39 % slovenských motoristov nedodržiava odporúčanú prestávku každé dve hodiny, polovica opýtaných Slovákov sa počas cesty zastaví, aby si oddýchli. Nehodu v dôsledku mikrospánku už pritom malo alebo takmer malo 12 % Slovákov. Zároveň 49 % slovenských vodičov zabúda spomaliť v zóne, kde sa uskutočňujú práce.



Prieskum vykonal inštitút Ipsos v jedenástich európskych krajinách s cieľom vyhodnotiť správanie a vnímanie Európanov za volantom. V aktuálnom období pandémie sa zaujíma aj o vzťah Európanov k predpisom, a to z hľadiska dopravných predpisov, ako aj zdravotných pokynov. Inštitút na vytvorenie barometra položil otázky od 9. do 22. marca 2021 pomocou internetu 12.400 osobám.