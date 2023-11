Prieskum: Koncoročné odmeny by malo dostať približne 50 % zamestnancov

Bratislava 23. novembra (TASR) - Tento rok by malo dostať koncoročné odmeny 50 % slovenských zamestnancov. Pravidelne ich dostáva 34 % opýtaných a 16 % uviedlo, že firmy im už oznámili, že tento rok odmeny zamestnanci dostanú. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, o ktorom informovala spoločnosť Profesia.



Dlhodobo nedostáva koncoročné prémie 38 % respondentov a 11 % opýtaným nadriadení oznámili, že na odmeny tento rok nie sú prostriedky. Pravidelne dostávajú koncoročné prémie najmä zamestnanci, ktorí pracujú vo veľkých firmách s viac ako 1000 zamestnancami. Dôležitý je aj plat. Odmeny na konci roka totiž najčastejšie získajú zamestnanci z vysokopríjmových skupín.



Pravidelne dostáva z vysokopríjmových skupín koncoročné odmeny 45 % respondentov a 15 % z tejto skupiny vo firme avizovali, že tento rok koncoročné odmeny dostanú. V prípade nízkopríjmových skupín 45 % opýtaných uviedlo, že dlhodobo nedostávajú koncom roka špeciálne odmeny a 16 % už zamestnávatelia oznámili, že tento rok nebudú mať na prémie prostriedky. Koncoročné príplatky pravidelne dostáva 19 % ľudí s nízkymi mzdami. V prípade zamestnancov so strednými mzdami je to na úrovni 36 %.



Najčastejšie si prilepšia zamestnanci v Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji, kde sa tak vyjadrilo 56 % respondentov. V Bratislave a okolí je to 52 %. Najviac zamestnancov dostane bonusy vo vrcholovom manažmente (59 %), nasleduje manažment, automobilový priemysel, právo, administratíva a IT sektor.



Manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová priblížila, že zamestnávatelia v ponukách benefit koncoročnej odmeny spomínali v 3,5 % všetkých zverejnených ponúk. "Udelenie koncoročných odmien veľmi záleží na tom, ako sa v daný rok firme darilo, čo môže ovplyvniť množstvo nepredvídateľných faktorov. Preto to spoločnosti nechcú v inzeráte sľúbiť," dodala Melcerová.