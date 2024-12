Prieskum: Koncoročné odmeny dostáva viac Slovákov než Čechov

Bratislava 28. decembra (TASR) - Takmer polovica ľudí na Slovensku dostáva ku koncu roka odmeny alebo 13. plat. Všetky peniaze navyše minie iba necelá pätina z nich. V tomto smere sú Slováci o niečo zodpovednejší než Česi. Vyplýva to z prieskumu pre online investičnú platformu Portu, ktorý realizovala agentúra Ipsos v SR a v ČR v období od 11. do 14. novembra.



Podľa prieskumu takmer tretina ľudí totiž dostáva koncom roka mimoriadnu odmenu, ďalších vyše 10 % sa teší z mimoriadneho platu. Nič nedostáva 57,2 % opýtaných (vlani to bolo 59,6 %), Česi sú na tom o niečo horšie.



Koncoročný bonus sa najčastejšie pohybuje vo výške do 300 eur. O viac ako tisícku si prilepší iba 9 % tých, ktorí mimoriadny plat alebo odmenu dostávajú. V tomto sú na tom o niečo lepšie Česi, ktorí sa častejšie môžu tešiť z vyšších súm. "Tento fakt logicky vyplýva z toho, že v Česku sú priemerné mzdy vyššie, než u nás. A keďže firmy často zamestnancom dávajú odmeny, ktoré korelujú s výškou ich platu, sú v Česku odmeny vyššie, aj keď nie až také časté ako na Slovensku. V tom sa situácia oproti minulému roku zásadne nezmenila," vysvetlil Marek Malina, analytik Portu.



Najčastejšie dostávajú podľa prieskumu koncoročné odmeny zamestnanci v Bratislavskom a Trenčianskom kraji. Najhoršie sú na tom ľudia z Prešovského kraja, z ktorých dve tretiny nedostávajú nič. Podobne to vyzerá aj s výškou odmien. O viac ako tisícku si prilepší vyše 13 % Bratislavčanov, ale iba 4,2 % ľudí z Prešovského kraja. "Tieto výsledky kopírujú mzdovú situáciu v slovenských regiónoch. Ekonomicky silnejšie kraje dokážu ľuďom, ktorí v nich pracujú, ponúknuť nielen vyššie bežné platy, ale aj štedrejšie finančné benefity," priblížil Malina.



Dobrou správou podľa neho je, že veľká časť ľudí, ktorí koncoročné odmeny dostanú, si dokáže časť z nich odložiť. Všetko minie iba 17,9 % Slovákov a 23,2 % Čechov. V tomto sa situácia oproti vlaňajšku otočila, keďže vtedy boli Česi šetrnejší než Slováci. Pre obe krajiny však podľa jeho slov aj naďalej platí, že odložiť si celú odmenu alebo mimoriadny plat dokáže iba minimum ľudí.



"Výsledky prieskumu naznačujú, že Slováci sa snažia obnovovať si po období rýchleho rastu cien svoju finančnú rezervu. A to aj v kontexte avizovaného zvyšovania cien v súvislosti s rastom dane z pridanej hodnoty (DPH) a zavedením transakčnej dane. Viac šetriť totiž plánujú práve ľudia z chudobnejších regiónov, než napríklad z Bratislavy," dodal Malina.