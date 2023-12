Prieskum: Koncoročnú odmenu dostáva takmer polovica ľudí

Bratislava 29. decembra (TASR) - Vyše 40 % Slovákov uvádza, že v období konca roka dostávajú finančnú odmenu alebo mimoriadny plat. V prípade Česka je toto číslo o necelé 4 percentuálne body nižšie. Vyplýva to z prieskumu pre online investičnú platformu Portu.



Koncoročné odmeny dostáva na Slovensku takmer 28 % ľudí, ďalších vyše 10 % dostáva mimoriadny plat. Koncoročný bonus sa najčastejšie pohybuje vo výške do 300 eur.



"Dobrou správou je, že iba približne štvrtina respondentov minie všetky peniaze, ktoré z odmeny získajú. Niečo si odloží takmer 60 % ľudí, vyše 10 % deklaruje, že ušetria celú sumu finančného bonusu. V takomto prípade by sa mali zamyslieť nad tým, ako tieto peniaze zhodnotia," vysvetlil analytik Portu Marek Malina.



Peniaze je podľa neho vhodné investovať. "Napríklad, ak niekto vloží na začiatku 300 eur a po dobu 20 rokov pridá hoc len 20 eur mesačne, môže v neutrálnom scenári na konci počítať s úsporami vo výške 11.600 eur pri vklade 5100 eur. Dôležitá je však dlhodobosť a pravidelnosť investovania, preto je vhodné takto zhodnocovať len tie peniaze, ktoré nebudú človeku, povedzme, o polroka chýbať," upozornil Malina.



Vyberať tieto financie pred Vianocami podľa Malinu nie je rozumné, keďže finančné trhy vtedy môžu čeliť prepadu.



"Preto je lepšie financie, o ktorých vieme, že ich budeme onedlho potrebovať, nechať v banke, alebo zvoliť produkt typu Investičná rezerva, kde sa výnos aktuálne odvíja od úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky, a je preto garantovaný. Investovať by sme mali iba tie peniaze, ktoré nám nebudú chýbať najmenej päť rokov. To je doba, pri ktorej dáva tento typ zhodnocovania peňazí najväčší zmysel," uzavrel Malina.