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PRIESKUM: Kondíciu ekonomiky SR vníma negatívne 90 % Slovákov
Podľa prieskumu majú ľudia pochybnosti aj o dostatočnej výške štátneho dôchodku. Iba 12,4 % respondentov si myslí, že štátna penzia im bude stačiť na slušné živobytie, u mladých to nie je ani 10 %.
Autor TASR
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Bratislava 28. júna (TASR) - Iba jeden z desiatich Slovákov je presvedčený, že ekonomika SR je v dobrej kondícii. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre online investičnú platformu Portu, na ktorom sa zúčastnilo 1535 respondentov. V zlepšovanie ekonomickej situácie štátu verí 4,1 % ľudí, ďalších 10,8 % tomu verí čiastočne.
Najväčší pesimisti sú mladí ľudia vo veku 18 až 26 rokov. Iba 3,6 % z nich je presvedčených, že Slovensko sa nachádza v dobrej ekonomickej kondícii a len 2,7 % si je istých tým, že situácia sa bude v budúcnosti zlepšovať.
„Prieskum potvrdzuje, že ľudia na Slovensku vnímajú ekonomické problémy, s ktorými sa krajina borí. Správy o raste dlhu verejných financií, vysoké deficity a neúspechy konsolidácie majú vplyv aj na ich pohľad na udržateľnosť dôchodkového systému. Iba necelých 17 % ľudí sa totiž nebojí, že štátu budú chýbať peniaze na výplatu penzií,“ uviedol analytik Portu Marek Malina.
Podľa prieskumu majú ľudia pochybnosti aj o dostatočnej výške štátneho dôchodku. Iba 12,4 % respondentov si myslí, že štátna penzia im bude stačiť na slušné živobytie, u mladých to nie je ani 10 %. „Ľudia si uvedomujú, že ak nechcú na dôchodku zažiť prudký prepad životnej úrovne, mali by si na starobu odkladať sami. Významná časť respondentov tak robí a peniaze na budúcnosť investujú. Len 22 % opýtaných totiž povedalo, že žiadne peniaze neinvestujú a neplánujú s tým začať ani v budúcnosti,“ uviedol Malina.
Analytik upozorňuje, že pri investovaní treba brať do úvahy princíp zloženého úročenia, teda že sa zhodnocuje nielen vklad, ale aj minulé výnosy. „Preto platí, že ak mladý človek začne s odkladaním dostatočne skoro, stačia mu aj nízke sumy. Pamätať však treba aj na infláciu a odkladanú sumu postupne s rastúcim platom zvyšovať,“ vysvetlil.
Najväčší pesimisti sú mladí ľudia vo veku 18 až 26 rokov. Iba 3,6 % z nich je presvedčených, že Slovensko sa nachádza v dobrej ekonomickej kondícii a len 2,7 % si je istých tým, že situácia sa bude v budúcnosti zlepšovať.
„Prieskum potvrdzuje, že ľudia na Slovensku vnímajú ekonomické problémy, s ktorými sa krajina borí. Správy o raste dlhu verejných financií, vysoké deficity a neúspechy konsolidácie majú vplyv aj na ich pohľad na udržateľnosť dôchodkového systému. Iba necelých 17 % ľudí sa totiž nebojí, že štátu budú chýbať peniaze na výplatu penzií,“ uviedol analytik Portu Marek Malina.
Podľa prieskumu majú ľudia pochybnosti aj o dostatočnej výške štátneho dôchodku. Iba 12,4 % respondentov si myslí, že štátna penzia im bude stačiť na slušné živobytie, u mladých to nie je ani 10 %. „Ľudia si uvedomujú, že ak nechcú na dôchodku zažiť prudký prepad životnej úrovne, mali by si na starobu odkladať sami. Významná časť respondentov tak robí a peniaze na budúcnosť investujú. Len 22 % opýtaných totiž povedalo, že žiadne peniaze neinvestujú a neplánujú s tým začať ani v budúcnosti,“ uviedol Malina.
Analytik upozorňuje, že pri investovaní treba brať do úvahy princíp zloženého úročenia, teda že sa zhodnocuje nielen vklad, ale aj minulé výnosy. „Preto platí, že ak mladý človek začne s odkladaním dostatočne skoro, stačia mu aj nízke sumy. Pamätať však treba aj na infláciu a odkladanú sumu postupne s rastúcim platom zvyšovať,“ vysvetlil.