Prieskum: Konsolidačný balík vníma negatívne 73 % ľudí

Bratislava 21. októbra (TASR) - Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií vníma negatívne 73 % ľudí, a to naprieč politickým spektrom. Najväčšie obavy majú zo zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO, ktorý bol vykonaný od 7. do 11. októbra 2024.



Najväčšími kritikmi konsolidačného balíka boli najmä voliči opozičných strán, a to Progresívneho Slovenska (93 %) a KDH (92 %). Kriticky sa však podľa prieskumu k prijatým konsolidačným opatreniam postavili aj voliči vládnej koalície, u voličov Hlasu-SD nespokojnosť vyjadrila viac ako polovica oslovených (58,04 %).



"Tieto postoje sú pochopiteľné, najmä v kontexte, v ktorom negatívny dosah konsolidačného balíka na osobné financie predpokladá až 76 % opýtaných," uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus. Najkritickejší k vládnym opatreniam boli podľa prieskumu voliči strany Demokrati, no vážny dosah na svoje financie očakáva aj 68 % voličov Smeru-SD, 68 % voličov Hlasu-SD a 66 % voličov SNS.



"Naplnil sa náš predpoklad, že za najväčší problém budú opýtaní považovať zvýšenie DPH z 20 % na 23 %, a to až 64,8 %. Aj v tomto prípade sú zrejmé obavy naprieč politickým spektrom a podiel opozičných a koaličných voličov je dokonca ešte vyrovnanejší, ako v predchádzajúcich príkladoch. Najlepšie to vidieť na voličoch Progresívneho Slovenska s 59 % a Smeru-SD, kde je obava z rastu DPH až na úrovni 67 %," doplnil Klus.



Respondentom osloveným v prieskume sa nepozdávala ani komunikácia vlády pri zavádzaní konsolidačných opatrení. Za nejasnú, zmätočnú alebo nedostatočnú ju označilo 66 % opýtaných. "Na rozdiel od DPH, v tomto prípade kritická časť respondentov zo strany vládnej koalície slabne. Podielovo najkritickejší sú ku komunikácii voliči hnutia Slovensko na úrovni až 91 %, pričom z vládnej koalície sa ako najmenej kritickí javia voliči Hlasu-SD s len 28 %," uzavrel Klus.



Prieskum uskutočnila agentúra SCIO na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v dňoch 7. až 11. októbra 2024.