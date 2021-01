Prieskum: Koronakríza urýchlila investície do digitalizácie

Bratislava 14. januára (TASR) – Koronakríza urýchlila investície do digitalizácie, firmy si chcú totiž udržať svoju pozíciu na trhu. Vyplýva to z prieskumu advokátskej kancelárie CMS v strednej a východnej Európe. Výhodou Slovenska v oblasti digitalizácie sú kvalitní a vzdelaní odborníci, tvrdí spoločnosť.



Dve tretiny firiem, ktoré sa na prieskume zúčastnili, potvrdili, že oblasť digitalizácie je v ich podnikaní prioritou. "V roku 2020 až 38 % respondentov dokončilo alebo iniciovalo nové projekty, kým 45 % z nich uviedlo, že súčasná pandémia všetky procesy iba urýchlila," uviedla spoločnosť.



Ako poznamenal advokát právnickej kancelárie v Bratislave Dušan Vanek, mnohé krajiny strednej a východnej Európy už majú vybudovanú digitálnu infraštruktúru s vysokorýchlostným širokopásmovým pripojením, elektronickým obchodovaním a využitím 4G sietí. Aby však Slovensko bolo na rovnakej úrovni, musí sa stať digitálne konkurencieschopnejším prostredníctvom technológií, ako sú 5G siete alebo využívanie umelej inteligencie. "Podpora by mala prísť aj zo strany štátov, ktoré majú pre oblasť digitalizácie pripraviť regulačné rámce a právne normy," podotkol Vanek.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že 58 % firiem zo strednej a východnej Európy využije počas digitálnej transformácie umelú inteligenciu. Podľa firiem totiž môže priniesť lepšiu produktivitu, rýchlosť aj efektívnosť. "Zavádzanie umelej inteligencie však vyvoláva aj rozsiahle obavy. Ide predovšetkým o možné problémy vyplývajúce z právnej zodpovednosti," podotkol Vanek. Obavy hlavne z bezpečnostných rizík vyjadrilo 60 % firiem, takisto 60 % spoločností by si prialo zavedenie ďalších usmernení a regulácií v tejto oblasti, naopak, štyri percentá respondentov si myslia, že využívanie umelej inteligencie je dnes nadmerne regulované.



Ako dodal Vanek, Slovensko má v tejto oblasti vzdelanú a kvalifikovanú pracovnú silu s vysokou úrovňou technologických znalostí, ale má aj malý trh, preto by malo v oblasti digitalizácie spolupracovať napríklad s krajinami V4.