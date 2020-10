Prieskum: Koronakríza zníži zisky stavebných firiem v priemere o 28 %

Bratislava 29. októbra (TASR) – Koronakríza pravdepodobne zníži zisky stavebných spoločností o 28 %. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva od spoločnosti CEEC Research a jej partnera Považská cementáreň Ladce. Zhruba 16 % opýtaných stavebných spoločností muselo prepúšťať. Najviac pritom prepúšťali robotníkov (53 %). Hlavným dôvodom bolo očakávanie nižšieho objemu práce.



Z analýzy takisto vyplynulo, že 62 % opýtaných firiem sa stretlo so zrušením či odložením zákazky. "Pozitívnou správou ale je, že viac ako pätina (22 %) opýtaných žiadnym problémom nečelila," dodala spoločnosť. Stavebné firmy takisto čelili problémom ako spomalenie tendrov, uzatvorenie hraníc a s tým spojenými obchodnými problémami.



Spoločnosti, ktoré sa stretli s rušením zákaziek, uviedli, že išlo v priemere o 29 % všetkých zákaziek. Firmy, ktoré boli nútené prepúšťať, dali výpoveď v priemere 24 % všetkých zamestnancov. Po robotníkoch (53 %) najčastejšie prepúšťali externých pracovníkov. Zhruba desatina firiem prepúšťala aj vrchný či stredný manažment, najmenej stavebníkov prepúšťalo zamestnancov z nižšieho manažmentu.



"Spoločnosti prepúšťali predovšetkým preto, že očakávajú do budúcnosti nižšiu vyťaženosť a s tým spojený nižší objem práce (76 %)," špecifikovali v prieskume s tým, že dve tretiny stavebníkov prepúšťali z finančných dôvodov a viac ako desatina opýtaných sa priklonila k reštrukturalizácii spoločnosti.



Ako zhrnul riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný, pre stavebníkov nebolo jednoduché správne odhadnúť primeranosť a rozsah opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. "Rozhodli sme sa, že práce na žiadnom projekte nezastavíme a zabezpečili sme pre našich pracovníkov všetky ochranné prostriedky, zaviedli sme skrátené turnusy tak, aby sa nielen na stavbách, ale ani na centrále spoločnosti jednotlivé skupiny pracovníkov nestretávali. Našťastie sa nám zatiaľ podarilo priamemu kontaktu s týmto vírusom vyhnúť, len za cenu zvýšených nákladov," dodal Novotný.



Pandémia pritom zasahovala aj do segmentu poisťovníctva. "Vplyv pandémie na stavebnomontážne poistenie sa odzrkadlil najmä vo zvýšených nákladoch stavebných firiem, zavedení vyšších hygienických pravidiel v rámci firiem, pozastavení výstavby, ako aj pri odmietnutí niektorých zákaziek. Rovnako pozorujeme aj nižší investičný apetít ako dôsledok určitej obozretnosti v aktuálnej situácii," poznamenal vrchný riaditeľ úseku poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali Tomáš Potúček.