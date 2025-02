PRIESKUM: Kritické systémy má zabezpečené len štvrtina spoločností

Bratislava 15. februára (TASR) - Len štvrtina spoločností pozná svoje kritické systémy a má ich zabezpečené. Ide najmä o finančné či ERP systémy a unikátne aplikácie, bez ktorých by došlo k najväčším škodám. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GFI Software medzi jej českými a slovenskými partnermi.



"Paradoxne, hlavným bezpečnostným problémom organizácie nemusí byť len slabá ochrana IT infraštruktúry, ale môže to byť aj silné zabezpečenie nesprávnych systémov. Firmy často vynakladajú veľa prostriedkov na ochranu aplikácií, ktoré nie sú pre chod firmy kritické, ale zabúdajú na tie, ktorých zlyhanie napríklad v dôsledku kybernetického útoku by zastavilo celú firmu a mohlo by ohroziť jej existenciu," uviedla spoločnosť.



Najväčšie škody by podľa prieskumu spôsobili finančné či ERP systémy, ktoré uviedlo 73 % respondentov. Za nimi nasledujú jedinečné špecifické aplikácie s podielom 50 %, e-mail s podielom 45 % a CRM systémy (43 %). Iba 24 % spoločností a organizácií vie, ktoré z ich systémov sú kritické, a má ich zabezpečené. Ďalších 15 % ich pozná, ale nemá ich zabezpečené, 21 % nepozná svoje kritické systémy a 40 % prenecháva starostlivosť svojmu dodávateľovi IT.



Prieskum taktiež ukázal, že najväčšími komplikáciami pri zabezpečení kritickej IT infraštruktúry sú očakávanie vysokej ceny za bezpečnosť (71 %), príliš komplikované konfigurácie a procesy (42 %) a preťaženie informáciami a upozorneniami (36 %).