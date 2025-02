Prieskum: Kúpu nehnuteľnosti plánuje takmer 23 % obyvateľov Slovenska

Bratislava 14. februára (TASR) - Kúpu nového bytu či domu plánuje počas najbližších piatich rokov 22,6 % obyvateľov Slovenska. Ide najmä o mladých ľudí a obyvateľov Bratislavského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Uviedla to v piatok analytička Wood & Company Eva Sadovská na základe prieskumu spoločnosti Ipsos, na ktorom sa zúčastnilo 1003 respondentov.



"V roku 2023 bývalo vo vlastnej nehnuteľnosti až 93,6 % Slovákov a Sloveniek. Po Rumunsku, s podielom 95,6 %, je to druhý najvyšší podiel v EÚ. Podiel Slovákov žijúcich vo svojej nehnuteľnosti dlhodobo osciloval okolo úrovne 90 %, avšak od roku 2020 zaznamenal relatívne dynamický nárast na aktuálnych takmer 94 %. Dáta tak poukazujú na rastúci záujem Slovákov o vlastné bývanie a o kúpu nehnuteľnosti," uviedla Sadovská.



Prieskum ukázal, že počas najbližších piatich rokov plánuje kúpu nehnuteľnosti 22,6 % obyvateľov Slovenska. Ide najmä o byty s podielom 10,1 % a domy s deviatimi percentami. Stavať dom plánuje 2,3 % opýtaných, zaobstarať si rekreačnú chalupu alebo chatu 1,2 % respondentov. Nové bývanie plánujú viac muži (24,8 %) ako ženy (20,7 %).



Záujem o nové bývanie s rastúcim vekom podľa prieskumu klesá. Vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov si plánuje zaobstarať nové bývanie 52,2 % opýtaných, pričom ide prevažne o byty. Vysoký záujem uviedli aj respondenti vo veku 25 až 34 rokov, a to s podielom 48,2 %. V tomto prípade sú plány zamerané prevažne na kúpu domov, nasledované kúpou bytov. Najväčší záujem vykázali obyvatelia Bratislavského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja s podielmi 39,5 %, 25,9 % a 22 %.



Z výsledkov prieskumu vyplýva, že v rámci rozhodujúcich kritérií dominuje cena nehnuteľnosti, ktorú uviedlo 47,4 % opýtaných. Nasleduje lokalita a poloha s podielom 33,3 %. Ďalšími dôležitými faktormi sú výška vlastných úspor (12,7 % ), energetická náročnosť (11,7 %), ale aj súkromie či dostupnosť služieb, zhodne s podielmi 10,3 %.