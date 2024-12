Prieskum: Kybernetické útoky ohrozujú poľské podniky

Varšava 14. decembra (TASR) - Viac ako 40 percent poľských spoločností v tomto roku zažilo kybernetický útok, vyplýva to z prieskumu audítorskej firmy Grant Thornton. TASR o tom píše podľa sobotnej správy agentúry PAP.



Podľa výsledkov prieskumu medzi IT tímami, mnohým podnikom chýbajú základné opatrenia kybernetickej bezpečnosti. To ich robí zraniteľnými voči zneužívaniu. Prieskum zistil, že takmer polovica skúmaných spoločností nedokáže primerane zaznamenávať systémové zmeny a kontrolovať prístupové práva používateľov. Odborníci to považujú za kritické bezpečnostné opatrenia.



Zatiaľ čo väčšina spoločností používa prihlasovanie heslá a má zavedené niektoré základné bezpečnostné opatrenia, len 15 percent investovalo do pokročilých bezpečnostných riešení. Ide na príklad o UTM (Unified Threat Management alebo platformu XDR ( Extended Detection and Response).



"To znamená, že asi tretina spoločností je zraniteľná voči hackerom, krádeži dát alebo firemnej špionáži," uvádza sa v správe. To uľahčuje nekontrolované narušenie údajov alebo šírenie škodlivých softvérov.



Prieskum spoločnosť Granta Thorntona uskutočnila v júni a októbri na náhodnej vzorke 210 zástupcov IT tímov.