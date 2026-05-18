Prieskum: Len 11 % ľudí by bolo spokojných s priemerným dôchodkom
Väčšina Slovákov očakáva v dôchodku vyšší príjem, než aký im pravdepodobne poskytne štátna penzia.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Väčšina Slovákov očakáva v dôchodku vyšší príjem, než aký im pravdepodobne poskytne štátna penzia. S priemerným dôchodkom by bolo spokojných len 11 % respondentov, pričom väčšina dnešných dôchodcov nedosahuje ani na túto sumu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre investičnú platformu Portu.
Priemerný starobný dôchodok na Slovensku dosiahol podľa údajov Sociálnej poisťovne (SP) v marci 730 eur mesačne, no iba 11,2 % Slovákov tvrdí, že by im na penzii stačilo 800 eur mesačne. Viac ako polovica respondentov by pritom chcela mať na dôchodku minimálne 1000 eur mesačne. Podľa analytika Portu Mareka Malinu preto väčšina budúcich dôchodcov narazí na výrazný pokles životnej úrovne. „Na 800 eur mesačne dnes väčšina dôchodcov nedosiahne, a to ani keď do výpočtu zahrnieme 13. dôchodok. Preto odporúčame, aby ľudia čo najskôr začali riešiť, s akou sumou môžu na penzii reálne počítať,“ uviedol Malina.
Upozornil, že Sociálna poisťovňa začala tento mesiac prvýkrát rozosielať dôchodkové prognózy, ktoré obsahujú odhad výšky budúceho dôchodku z prvého aj druhého piliera. Súčasťou výpisu je aj takzvaná miera náhrady, teda porovnanie dôchodku s príjmom pred odchodom na penziu. „Toto číslo bude často pod 50 %. Dobrou správou je, že sa počíta z hrubej mzdy a nie z čistej, keďže dôchodky sa na rozdiel od mzdy nezdaňujú a neplatia sa z nich odvody. Zlou správou však je, že prepad životnej úrovne tu stále bude,“ vysvetlil analytik. Podľa neho by si mali najmä ľudia po štyridsiatke skontrolovať, či majú v evidencii SP správne započítané všetky obdobia poistenia vrátane štúdia na strednej a vysokej škole. Chýbajúce roky môžu podľa Malinu znamenať rozdiel aj niekoľko stoviek eur na dôchodku.
Prieskum zároveň ukázal, že väčšina Slovákov si už na dôchodok sporí. Na penziu si aktuálne neodkladá a ani to neplánuje iba 10,7 % respondentov. Ďalších 15,4 % zatiaľ nesporí, no chce s tým začať. Menej ako 20 eur mesačne si na dôchodok odkladá iba 7,4 % respondentov. Podľa Malinu má však význam aj takáto suma, ak sa investuje dlhodobo. „Ak si niekto začne odkladať 20 eur mesačne hneď po nástupe do práce a vydrží 40 rokov, pri priemernom zhodnotení finančných trhov môže mať na účte približne 65.000 eur,“ priblížil.
Klienti Portu si podľa údajov spoločnosti sporili v roku 2025 na dôchodkových účtoch v priemere takmer 2200 eur ročne, teda približne 183 eur mesačne. Po odpočítaní klientov s veľmi vysokými vkladmi priemer klesol na približne 1400 eur ročne. „Aj ľudia, ktorí nepatria medzi bohatých, si dokážu odložiť viac ako sto eur mesačne. To je viac než v Česku, a to aj napriek tomu, že tam existujú daňové úľavy na dôchodkové investovanie,“ doplnil Malina.
