Prieskum: Len tretina Slovákov je pripravená na dlhší život na penzii
O budúcu výšku dôchodku sa zaujíma iba 11 % ľudí.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Väčšina Slovákov by podľa prieskumu chcela odísť do dôchodku už vo veku 60 rokov, no na finančnú prípravu na penziu často zabúda. O budúcu výšku dôchodku sa zaujíma iba 11 % ľudí a pripravená na dlhší život sa cíti len približne tretina populácie. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu finančnej skupiny NN.
Na dlhší život sa podľa výsledkov prieskumu cíti pripravených 31 % respondentov zo Slovenska, čo je najmenej spomedzi piatich sledovaných krajín. Viac pripravení sa cítia obyvatelia Španielska, Belgicka či Českej republiky. Prieskum zároveň ukázal pokles dôvery v schopnosť štátu zabezpečiť dôchodky v budúcnosti. Štátu v tejto oblasti dôveruje 64 % ľudí, čo je o deväť percentuálnych bodov menej ako v roku 2023.
Finančná pripravenosť Slovákov podľa prieskumu zaostáva najmä pre nízku mieru úspor a slabú finančnú rezervu domácností. Len 17 % respondentov uviedlo, že sú spokojní so svojou aktuálnou finančnou situáciou a iba 19 % si môže dovoliť kúpiť to, čo chce. Bez akýchkoľvek úspor je 22 % ľudí.
„Ľudia na Slovensku si uvedomujú, že dlhší život si vyžaduje lepšiu prípravu na dôchodok, no medzi uvedomením a konkrétnymi krokmi stále existuje výrazná medzera,“ uviedol člen predstavenstva NN Slovensko a prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností Martin Višňovský.
Dôsledky slabej pripravenosti podľa prieskumu pociťujú už aj dnešní dôchodcovia. Takmer polovica z nich uviedla, že po odchode do penzie zaznamenala výrazný pokles príjmu. Až 70 % pracujúcich Slovákov nad 55 rokov zároveň zvažuje pracovať aj po odchode do dôchodku.
