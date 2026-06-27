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PRIESKUM: Len tretine Slovákov by poistka pokryla škodu nehnuteľnosti
Prieskum tiež ukázal, že ľudia si všimli nárast ceny poistného v roku 2026 aj v dôsledku zvýšenia dane z poistenia a nárastu cien materiálov a práce.
Autor TASR
Bratislava 27. júna (TASR) - Obyvatelia Slovenska majú nedostatočne poistené svoje nehnuteľnosti. Ak by vznikla škoda na ich bývaní, len 32 percentám by poistné plnenie pokrylo opravu, kúpu alebo výstavbu novej nehnuteľnosti. Ukázal to reprezentatívny prieskum verejnej mienky agentúry Ipsos pre spoločnosť Granden, ktorý sa uskutočnil od 5. do 12. júna na vzorke 1044 respondentov starších ako 18 rokov.
Až 40 percent opýtaných uviedlo, že poistnú sumu majú nastavenú na cenu, za ktorú svoju nehnuteľnosť nadobudli pred rokmi. Vystavujú sa tak riziku tzv. podpoistenia s následkom krátenia poistného plnenia. Ďalších deväť percent netušilo, čo podpoistenie vlastne je, a 19 percent účastníkov prieskumu uviedlo, že svoju nehnuteľnosť vôbec poistenú nemá.
„Veľká časť Slovákov žije v presvedčení, že ich bývanie je dostatočne chránené, no realita je často iná. Hodnota nehnuteľností za posledné roky výrazne vzrástla a poistné sumy na starších zmluvách tomu nezodpovedajú. Už aj pri čiastočnej škode to môže znamenať krátenie poistného plnenia v dôsledku podpoistenia aj o desiatky tisíc eur,“ upozornil nezávislý sprostredkovateľ poistenia Miloš Lehocký z Grandenu.
Prieskum tiež potvrdil, že Slováci vo všeobecnosti svojim poistným zmluvám nevenujú dostatočnú pozornosť. Pravidelne ročne si ich kontroluje 43 percent opýtaných. Dva až päť rokov sa na svoje zmluvy vôbec nepozrelo 24 percent, viac ako päť rokov ich nevidelo deväť percent respondentov. Svoje poistné zmluvy od podpisu nevidelo vôbec 16 percent ľudí.
Ak sa už Slováci pustia do zakladania, nastavenia alebo do kontroly svojich poistných zmlúv, 40 percent z nich sa spolieha na nezávislých sprostredkovateľov, ktorí im porovnajú trh a spravujú zmluvy. Ďalších 30 percent sa spolieha na seba a informácie z internetu. Od konkrétnej poisťovne si necháva poradiť 21 percent a zvyšných deväť percent to rieši náhodne, prípadne si vyberá len najnižšiu cenu.
„Poistná zmluva nie je dokument, ktorý stačí podpísať a odložiť do zásuvky na desať rokov. Odporúčame minimálne raz ročne skontrolovať poistné sumy, ale aj dostatočnosť rozsahu krytia. Práve pravidelná aktualizácia je najjednoduchším spôsobom, ako sa vyhnúť podpoisteniu a nepríjemnému prekvapeniu pri poistnej udalosti,“ uviedol Lehocký.
Zmeny v poistení podľa neho vyzerajú na prvý pohľad jednoducho, no len skúsený sprostredkovateľ vidí skryté riziká a právne háčiky, ktoré by klienta pri škode mohli vyjsť draho. „Pustiť sa do poistenia na vlastnú päsť, je ako operovať sám seba podľa internetu. Riskujete, že prehliadnete kritické detaily, ktoré sa prejavia, až keď bude neskoro,“ dodal Lehocký.
Prieskum tiež ukázal, že ľudia si všimli nárast ceny poistného v roku 2026 aj v dôsledku zvýšenia dane z poistenia a nárastu cien materiálov a práce. Viac ako 10-percentné zdraženie zaznamenalo 34 percent respondentov. Miernejší nárast poistného, do 10 percent, vnímalo 29 percent opýtaných. Žiadny cenový posun si nevšimlo 26 percent účastníkov prieskumu, zvyšní odpovedať nevedeli.
Až 40 percent opýtaných uviedlo, že poistnú sumu majú nastavenú na cenu, za ktorú svoju nehnuteľnosť nadobudli pred rokmi. Vystavujú sa tak riziku tzv. podpoistenia s následkom krátenia poistného plnenia. Ďalších deväť percent netušilo, čo podpoistenie vlastne je, a 19 percent účastníkov prieskumu uviedlo, že svoju nehnuteľnosť vôbec poistenú nemá.
„Veľká časť Slovákov žije v presvedčení, že ich bývanie je dostatočne chránené, no realita je často iná. Hodnota nehnuteľností za posledné roky výrazne vzrástla a poistné sumy na starších zmluvách tomu nezodpovedajú. Už aj pri čiastočnej škode to môže znamenať krátenie poistného plnenia v dôsledku podpoistenia aj o desiatky tisíc eur,“ upozornil nezávislý sprostredkovateľ poistenia Miloš Lehocký z Grandenu.
Prieskum tiež potvrdil, že Slováci vo všeobecnosti svojim poistným zmluvám nevenujú dostatočnú pozornosť. Pravidelne ročne si ich kontroluje 43 percent opýtaných. Dva až päť rokov sa na svoje zmluvy vôbec nepozrelo 24 percent, viac ako päť rokov ich nevidelo deväť percent respondentov. Svoje poistné zmluvy od podpisu nevidelo vôbec 16 percent ľudí.
Ak sa už Slováci pustia do zakladania, nastavenia alebo do kontroly svojich poistných zmlúv, 40 percent z nich sa spolieha na nezávislých sprostredkovateľov, ktorí im porovnajú trh a spravujú zmluvy. Ďalších 30 percent sa spolieha na seba a informácie z internetu. Od konkrétnej poisťovne si necháva poradiť 21 percent a zvyšných deväť percent to rieši náhodne, prípadne si vyberá len najnižšiu cenu.
„Poistná zmluva nie je dokument, ktorý stačí podpísať a odložiť do zásuvky na desať rokov. Odporúčame minimálne raz ročne skontrolovať poistné sumy, ale aj dostatočnosť rozsahu krytia. Práve pravidelná aktualizácia je najjednoduchším spôsobom, ako sa vyhnúť podpoisteniu a nepríjemnému prekvapeniu pri poistnej udalosti,“ uviedol Lehocký.
Zmeny v poistení podľa neho vyzerajú na prvý pohľad jednoducho, no len skúsený sprostredkovateľ vidí skryté riziká a právne háčiky, ktoré by klienta pri škode mohli vyjsť draho. „Pustiť sa do poistenia na vlastnú päsť, je ako operovať sám seba podľa internetu. Riskujete, že prehliadnete kritické detaily, ktoré sa prejavia, až keď bude neskoro,“ dodal Lehocký.
Prieskum tiež ukázal, že ľudia si všimli nárast ceny poistného v roku 2026 aj v dôsledku zvýšenia dane z poistenia a nárastu cien materiálov a práce. Viac ako 10-percentné zdraženie zaznamenalo 34 percent respondentov. Miernejší nárast poistného, do 10 percent, vnímalo 29 percent opýtaných. Žiadny cenový posun si nevšimlo 26 percent účastníkov prieskumu, zvyšní odpovedať nevedeli.