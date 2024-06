Prieskum: Letnú dovolenku tento rok plánuje 71 % Slovákov

Bratislava 13. júna (TASR) - Letnú dovolenku v tohtoročnej sezóne plánuje alebo zvažuje 71 % Slovákov. Oproti minulému roku ide o nárast o dva percentuálne body (p.b.). Vyše polovica dovolenkárov sa chystá do zahraničia. Najobľúbenejšou zahraničnou destináciou pre Slovákov je opäť Chorvátsko. Tretina opýtaných chce stráviť dovolenku na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight.



Hlavným trendom tohtoročného leta sú podľa prieskumu pláže južnej Európy a prímorské oblasti Stredozemného mora. Najobľúbenejšou zahraničnou destináciou Slovákov ostáva Chorvátsko, kde sa v lete chystá 15 % opýtaných. Záujem je aj o Turecko a Grécko (zhodne 7 %) a Taliansko (6 %). V susednej Českej republike plánuje dovolenkovať sedem percent Slovákov. Dopyt je aj po dovolenke v domovine. Na Slovensku plánuje stráviť svoju letnú dovolenku 33 % opýtaných.



V májovom prieskume, teda krátko pred štartom dovolenkovej sezóny, malo 23 % respondentov už svoju dovolenku objednanú a polovica z nich aj zaplatenú. Ďalších 16 % Slovákov má konkrétnejšie plány na leto, no ešte si pobyty nerezervovali.



Najväčšia skupina, 33 % opýtaných, plánuje letnú dovolenku, ale zatiaľ ju nestihli zorganizovať ani hlbšie premyslieť. Výsledky prieskumu tak podľa agentúry naznačujú, že značná časť obyvateľov s dovolenkou stále váha a vyčkáva na vhodný okamih alebo lepšie podmienky. Necelá polovica potenciálnych letných dovolenkárov zatiaľ nie je rozhodnutá o destinácii svojej letnej dovolenky.



Na letnú dovolenku plánujú vycestovať najmä rodiny s deťmi. Najlepšie majú svoju dovolenku premyslenú ľudia v staršom strednom veku. Práve tieto skupiny už majú väčšinou svoju dovolenku objednanú alebo zaplatenú. Naopak na dovolenku neplánujú ísť väčšinou ľudia vo veku nad 60 rokov.



Reprezentatívny prieskum vykonávala agentúra Go4insight v máji 2024 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov. Prieskum bol vykonávaný kombináciou osobného a online dopytovania.