Prieskum: Ľudia očakávajú zvýšenie cien pri jedle, doprave a energiách

Bratislava 29. októbra (TASR) - Najväčšie skupiny ľudí na Slovensku očakávajú, že v najbližších mesiacoch dôjde vplyvom inflácie k zvýšeniu cien najmä pri jedle (87 %), vo výdavkoch na doprave ako palivo a cestovné lístky (86,2 %) a v energiách (85,9 %). Ukázal to prieskum FOOD barometer pre spoločnosť Edenred, ktorý sa uskutočnil v septembri na vzorke 2229 respondentov. Tí mohli pri otázkach označiť viacero preferovaných odpovedí.



Zvýšenie výdavkov na bývanie podľa prieskumu očakáva 82,5 % opýtaných, s nárastom cien v cestovaní (vlaky, letenky, ubytovanie) počíta 77,3 % účastníkov prieskumu. Vyše 60 % z nich očakáva aj vyššie ceny kultúrnych aktivít a vyššie výdavky na technické vybavenie ako počítače či telefóny.



"Výsledky prieskumu potvrdili, že ľudia očakávajú náročné časy. Dobrá správa je, že so zdražovaním rátajú a pripravujú sa naň. Zlá správa je, že sa budú musieť obmedzovať nielen na úkor svojho komfortu a pohodlia, ale aj zdravia," uviedla Lívia Bachratá zo spoločnosti Edenred.



Prieskum sa tiež zaujímal o to, ktoré výdavky sú ľudia ochotní v čase pokračujúcej inflácie ešte znížiť. V nákladoch na oblečenie sa plánuje uskromniť 86,3 % respondentov, výdavky na cestovanie obmedzí 83 % opýtaných, na kultúru a technické vybavenie vyše 80 %. Na energiách plánuje šetriť 64,2 % ľudí, výdavky na dopravu chce obmedziť 60,5 % a na jedlo 60 % účastníkov prieskumu.



"Šetrenie na jedle alebo energiách môže výrazne znížiť životnú úroveň aj duševnú a fyzickú kondíciu obyvateľov. Znižovanie výdavkov domácností sa zároveň prejaví aj na ekonomickej sile Slovenska, pretože keď ľudia nenakupujú a nemíňajú, ekonomika stagnuje alebo klesá. Novú vládu čaká veľká výzva, aby našla riešenie," dodala Bachratá.