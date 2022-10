Prieskum: Ľudia po pandémii strácajú motiváciu, hľadajú novú prácu

Bratislava 27. októbra (TASR) - Ľudia sú v práci nespokojnejší, chýba im motivácia a nadšenie. Dve tretiny z nich však po pandémii zmenili svoje životné priority. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti Profesia a banky Slovenská sporiteľňa (SLSP), ktorý prebiehal od 9. do 31. augusta tohto roku na vzorke 113 firiem a 4910 zamestnancov. Informovala o tom špecialistka pre vzťahy s verejnosťou banky Katarína Ragáčová.



Najhoršie podľa nej dopadla spokojnosť ľudí v práci, jej zníženie spozorovalo 75 % firiem. Druhý najvýraznejší dosah vnímali pri motivácii pracovať, tá je nižšia na 71 % pracovísk.



Na svojich zamestnancoch pozoruje 70 % firiem stratu nadšenia a angažovanosti. Poklesla aj lojalita, pracovná morálka, práca v tíme či produktivita, vymenúva PR špecialistka.



Prieskum však priniesol aj viaceré pozitívne správy. Výsledky zamestnaneckej časti prieskumu potvrdili, že veľa ľudí zmenilo svoje priority. Budovanie vzťahov s priateľmi a rodinou je dôležitejšie pre 29 % respondentov, približne štvrtina venuje viac času sebe a 13 % vyhľadáva možnosti kariérneho rastu.



Pokles nálad na trhu práce vnímajú aj zamestnanci. Zníženie motivácie priznalo 45 % respondentov a 39 % pracuje s menším nasadením.



Väčšina ľudí je otvorená zmene práce. Uvažovanie o novom pracovisku v prieskume priznalo 68 % ľudí.



"Problémom je nedostatok kandidátov na trhu práce vyplývajúci z akéhosi geografického a kvalitatívneho nesúladu medzi ponukou a dopytom po práci. Viac než 50.000 ľudí nepracuje viac než štyri roky, takmer polovica nezamestnaných nepracuje viac než dva roky. Pandémia priniesla nárast dlhodobej nezamestnanosti, prácu si skôr nachádzali tí, ktorí ju stratili tesne predtým," vysvetľuje analytik banky Matej Horňák.



O zmene práce neuvažuje 31 % opýtaných. Pozitívne vníma svoje súčasné pracovisko 81 % z nich.



Výsledky prieskumu však ukázali, že aj v skupine ľudí, ktorí neuvažujú o zmene zamestnania, sú niektorí nespokojní. Majú však obavy z vojny či pre záväzky, ako je hypotéka.



"Naše údaje pravidelne ukazujú, že keď menia ľudia na Slovensku prácu, dôvodom býva najmä nespokojnosť s platom. To, že najčastejšie dva dôvody v tomto prieskume sa viažu práve na finančné ohodnotenie, preto nie je prekvapením. Na ďalších miestach však vidíme nespokojnosť s manažmentom a stratu zmysluplnosti práce," zdôrazňuje riaditeľka Profesie Ivana Molnárová.



Problémy môžu byť podľa prieskumu spojené aj s nízkym prispôsobovaním sa firiem trhu práce. U svojho zamestnávateľa 73 % ľudí nezaznamenalo aktivity na podporu lojality, motivácie či práce v tíme. Zo zamestnávateľov sa 12 % snaží zhodnotiť situáciu a desatina ľudí vníma aktivity pre zmenu.