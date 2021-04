PRIESKUM: Ľudia počas Veľkej noci menej cestovali, ale nakupovali viac

Bratislava 10. apríla (TASR) – Protipandemické opatrenia počas veľkonočných sviatkov spôsobili, že ich ľudia trávili v kruhu svojej najbližšej rodiny, alebo osôb, s ktorými zdieľajú domácnosť. Cestovalo sa menej ako vlani. Vyplýva to z porovnania dát nákupu pohonných látok pred a počas veľkonočných sviatkov Poštovej banky.



"Počas vlaňajšej Veľkej noci minuli Slováci na pohonné látky o 30 % menej ako v roku 2019, kedy nás pandémia koronavírusu neohrozovala. Tento rok sa objem minutých peňazí prepadol o ďalšie tri percentá," vyčíslila hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.



Cestovanie si podľa nej ľudia kompenzovali pri nákupe potravín. "Ani pandémia v minulom roku neubrala Slovákom nič z apetítu. Za potraviny utratili klienti Poštovej banky o 25 % viac, ako tomu bolo v roku 2019. Na tohtoročné sviatky síce ľudia míňali menej ako vlani, stále však viac ako v roku 2019, a to o 14 % v porovnaní so sviatkami pred dvomi rokmi," doplnila Žáčková.



Pandémia nového koronavírusu zasiahla podľa nej aj slovenské veľkonočné zvyklosti. V prieskume banky 47 % ľudí potvrdilo, že sa veľkonočné zvyklosti z ich rodín vytrácajú. Tradície dodržiava 41 % z opýtaných. Pandémia posilnila prežívanie sviatkov v úzkom rodinnom kruhu. Najmarkantnejšie to podľa Žáčkovej bolo v mestách nad 100.000 obyvateľov, kde obchôdzky jednoznačne deklarovalo približne 30 % opýtaných. V menších obciach do 1000 obyvateľov ich bolo menej ako 50 %.



"Ľudové zvyklosti po pandémii nevyhynú, no dva po sebe idúce veľkonočné sviatky prežité v lockdowne tieto tradície pravdepodobne potlačia," dodáva hovorkyňa. Oblievanie a šibanie už predtým brala tretina opýtaných ako súčasť našej kultúry, ktorá je zastaraná. Približne 14 % opýtaných tvrdilo, že ide o neprimeraný spôsob správania sa voči ženám.