PRIESKUM: Ľudia pri výbere nehnuteľností preferujú centrá miest

Bratislava 10. januára (TASR) - Pri výbere nehnuteľností sú pre spotrebiteľov najdôležitejšie faktory duševná pohoda, lokalita práce a bývania, environmentálne a sociálne princípy a hybridná práca. Záujem je najmä o bývanie v centrách miest. Vyplýva to z prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



"Výsledky nám jasne ukázali, akým výzvam čelia nielen vlastníci nehnuteľností, ale aj investori. A to hlavne v sektoroch rezidenčných, maloobchodných, kancelárskych, ale aj logistických nehnuteľností," vyjadril sa k prieskumu vedúci oddelenia Research v spoločnosti CBRE Tasos Vezyridis. Dodal, že v oblasti lokality preferujú ľudia hlavne centrá miest. V najbližších rokoch sa plánuje presťahovať 32 % Európanov, 42 % z nich by si zvolilo lokalitu bližšie k centrám miest. Zmena nastala po pandémii nového koronavírusu, počas ktorej ľudia preferovali bývanie na predmestiach. Do zahraničia sa plánuje presťahovať 10 % opýtaných.



Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 20.000 respondentov rôznych vekových kategórií. Zameriaval sa na oblasti bývania, práce a nakupovania. Hybridnú prácu, teda mix práce na diaľku a v kancelárii, preferuje 90 % respondentov. Odborníci zo spoločnosti CBRE poukázali na to, že tento fakt podporuje tvrdenie o dôležitosti kancelárií pre firmy. Pre 67 % respondentov je dôležitý kratší čas dochádzania do práce, 54 % sa vyjadrilo, že je pre nich dôležitá lokalita.



Z prieskumu tiež vyplýva, že ľudia uprednostňujú nákupy v kamenných prevádzkach pred nákupmi cez internet, a to pri siedmich z desiatich kategórií tovarov. Hlavnými dôvodmi sú zážitok z nakupovania a interakcia s produktom. Vrátenie online objednávky v kamennom obchode uprednostňuje 43 % respondentov.