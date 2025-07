Prieskum: Ľudia sa viac obávajú škodlivín vo výrobkoch bežnej spotreby

Bratislava 31. júla (TASR) - Spotrebitelia na Slovensku, v Česku a v ďalších európskych krajinách sa stále viac obávajú škodlivých chemických látok vo výrobkoch bežnej dennej spotreby. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v rámci projektu Život bez chémie pre všetkých (ToxFree LIFE for All) realizovali spotrebiteľské a ekologické organizácie z piatich krajín EÚ. Výsledky ukazujú, že verejnosť požaduje nielen viac informácií, ale aj prísnejšiu reguláciu a dôslednejšie testovanie produktov pred ich uvedením na trh. O prieskume informovala spotrebiteľská organizácia dTest.



Podľa výsledkov prieskumu 70 % ľudí podporuje zákaz škodlivých chemikálií vo výrobkoch, dve tretiny by uvítali viac informácií na produktoch a požadujú testovanie výrobkov ešte pred uvedením na trh.



„Aj samotní spotrebitelia volajú po zmene - po väčšej transparentnosti, bezpečnejších výrobkoch a prísnejších pravidlách,“ povedala Eduarda Hekšová, riaditeľka dTestu.



V reakcii na verejnú požiadavku spustila kampaň ToxFree LIFE for All v roku 2024 európsku petíciu za prísnejšiu chemickú legislatívu. Podporiť ju možno na webe spotrebiteľskej organizácie dTest alebo priamo na stránkach https://toxfreeproductsnow.eu/en/.



Prieskum sa uskutočnil online v rokoch 2024 a 2025 a zapojili sa doň obyvatelia Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Slovinska. Na projekte ToxFree LIFE for All spolupracujú popredné spotrebiteľské organizácie z Česka (dTest), Maďarska (Tudatos Vásárlók Egyesülete), Rakúska (Verein für Konsumenteninformation) a Slovinska (Zveza Potrosnikov Slovenije Drustvo) spolu s českou organizáciou Arnika, zaoberajúcou sa environmentálnou politikou. Spoločne chcú zvýšiť povedomie verejnosti o toxických latkách v bežných výrobkoch a presadzovať účinnejšiu ochranu zdravia a životného prostredia.